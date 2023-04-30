Ateş çemberi

Beşiktaş'ta herkes az da olsa devam eden şampiyonluk için şanslarını zorlayacaklarını ifade etti.Teknik direktör Şenol Güneş, tüm hafta tesislere ilk gelen isimdi. Son 5 maçını yeniden izlediği rakibinin röntgenini çekti.Teknik ekip her gün ayrı bir oyuncu grubayla toplantı yaptı. Salı-çarşamba savunma, perşembe- cuma hücum futbolcuları ile görüşüldü.Rosier ile Onur Bulut arasındaki soru işareti ise Fransız futbolcunun antrenmanlardaki iştahıyla ortadan kalktı.G.Saray'ın Mertens ile kurduğu bağlantıya dikkat çekildi ve özel önlem alındı. İcardi'yi ise Faslı stoper Saiss marke edecek.Artık Gedson Fernandes'in de büyük bir maçta öne çıkması bekleniyor.Şenol Güneş'in kozu Redmond olacak. Tecrübeli hoca G.Saray'ın sol bekte zaaf gösterdiğini düşünerek İngiliz futbolcu üzerinden oyun planı yaptı..Aboubakar, takımla birlikte yaptığı antrenmanlar dışında özel antrenörüyle de bireysel hazırlıklar gerçekleştirdi.Colley, N'Koudou ile çarpışıp dizinden sakatlanırken Saiss'in geçmişten gelen ağrıları az da olsa devam etti. Hadziahmetovic de bir trafik kazası geçirdi. Ancak üç oyuncu da bugün sahadaki yerini alacak.Derbiler için sezon başında yönetim tarafından 75 bin TL olarak belirlenen galibiyet primi Galatasaray karşılaşmasına özel olarak 150 bin TL'ye çıkarıldı.Beşiktaş derbisi öncesinde ilk adım Gomis krizi çözülerek atıldı. Kaptanlar Muslera ve Kerem de devreye girdi, Fransız golcü özür diledi ve takımda yeniden barış sağlandı.Fenerbahçe'nin pazartesi akşamı İstanbulspor'a puan kaybetmesi (3-3) üzerine Nef Stadyumu'nda Beşiktaş derbisi için planlanan taraftara açık antrenmandan vazgeçildi.Salı günü izin yapan sarı-kırmızılı takım, çarşamba akşamı Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı.Barış Alper'in cezası bitti, Gomis affedildive Galatasarayhaftalar sonra tam kadro oldu.3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisindeki kontrollü oyunla geçiş hücumları,Leo Dubois sol bekte denendi ancak +3 yerli kuralı nedeniyle Adekugbe yine bir adım önde.Beşiktaş'ın formda ismi Redmond'a dikkat edecek sarı-kırmızılı takımdaZaniolo 12. oyuncu olarak Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında şans bulacak.Maaşları erkenden ödeyen yönetim, 10 milyon TL galibiyet primiyle takımı motive etti.Gomis, cuma günkü idmanın ardından yerli-yabancı oyuncuların hepsini yemeğe çıkardı ve moraller tavan yaptı.