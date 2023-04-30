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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Başkan bulun gitmeye hemen hazırım

Başkan bulun gitmeye hemen hazırım

F.Bahçe Başkanı Ali Koç hem kendi üyelerine tepki gösterdi hem de G.Saray için ağır ifadeler kullandı

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar yaşandı.. Özellikle Başkan Ali Koç sert açıklamalar yaparken, hedefinde yine TFF, MHK, Galatasaray ve medya vardı. Koç özellikle kendisini eleştiren bazı üyelere, "Kapı kapı dolaşıp başkan arıyorsunuz. Bulun başkanı gitmeye hazırız hemen. Genel Kurula gidelim. Benim sabrımı taşırmayın. Bulana kadar da altımızı oymayın" dedi.

KÖSTEBEK: YUSUF GÜNAY!
Koç, TFF'ye yaptığı ziyaret için de, "Malum kulübün başkanına (Dursun Özbek) sesleniyorum; biz randevu alıp gittik. Siz randevu almadan, eski bürokrat olan köstebeğinizle (TFF yöneticisi Yusuf Günay) beraber gitmişsiniz oraya. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum ancak biz gittik diye oraya gittiyseniz yazık size" ifadelerini kullandı.

HEDEFİNDE TİMUR VARDI
Kulüpler Birliği toplantısında başkanlara, "Erden Timur'dan rahatsızım. Onun için dosya hazırlatıyorum. İş hayatıyla, ödemeleriyle ilgili bir sürü haber geliyor" diyen Koç, bu konu için de, "Dosya hazırlatıyorum diye bir şey yok. Bu kişi hakkında bizi bir sürü bilgi geliyor. Tutulmayan sözler, zamanında teslim edilmeye mülklerle ilgili. Biz buna mı dönelim? Ben ne dosya hazırlayacağım. Siteler de yazıyor" diye konuştu.

FLORYA'YI AÇIKLAYACAĞIM
Ali Koç, Galatasaray'ın büyük gelir elde etmeyi planladığı Florya Projesi için de şunları söyledi: "Her dönemin güçleriyle kol kola olmayı başaran bir kulüpsünüz. Seçimler bitsin, o Florya projesinde neler döndüğünü sizlere bir anlatalım bakalım göreceksiniz. Bu mücadele için onların seviyesine inmek zorundayız.."

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Başkan bulun gitmeye hemen hazırım
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