Beşiktaş’ın şifresi Kadıköy

Kadıköy'de 3-0 kazanan G.Saray, F.Bahçe'ye karşı sergilediği üstün futbolu bugün de tekrarlamaya çalışacak. Derbide Muslera'nın önünde Boey-Nelsson-Abdülkerim-Adekugbe görev yapacak.Serbest atışlarda hava toplarında üstün olan Abdülkerim'e servisler yapılacak. Mertens'in başlatacağı presle Beşiktaş baskısına karşılık verecek G.Saray, savunmadaüçlüsüne özel önlem alacak. Torreira, arkasındaki stoperler Nelsson-Abdülkerim ikilisine destek verecek, kanatlardakigelecek.Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a attığı gollerle taraftarın kalbine giren Mauro İcardi, Karagümrük'e kaçırdığı penaltıyı derbide telafi etmek istiyor. Hafta boyunca idmanların hepsine çıkan Arjantinli yıldız, fizik olarak yüzde yüz hazır seviyeye geldi. Vodafone Park'ta Aslan'ın en önemli silahı olacak. Tangocu'yu Mertens ve Kerem tamamlayacak.Galatasaray taraftarının yer almayacağı Vodafone Park'ta sarı-kırmızılı yönetim tam kadro protokol tribününde yerini alacak. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Beşiktaş galibiyeti halinde oyunculara 400'er bin TL prim sözü verdi.İstanbul'da oynadığı maçlar öncesinde kampa girmeyen Galatasaray'da Beşiktaş için özel değişikliğe gidilmedi. Dün Florya'da son taktik çalışmasını gerçekleştiren sarı-kırmızılı oyuncular, geceyi evlerinde geçirdiler. Galatasaraylı futbolcular, yarın sabah tesiste kahvaltıda buluşup dev maçı beklemeye başlayacak.Sarı-kırmızılılar, bu sezon İstanbul ekiplerine karşı kurduğu üstünlük ile öne çıkıyor. Bu sezonGalatasaray; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbulspor ve Ümraniyespor ile oynadığı maçlarda kazanan taraf olurken sadece Karagümrük ile geçtiğimiz hafta berabere kaldı.Galatasaray'da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro İcardi ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, bugün sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ta ise sınırdaki Cenk Tosun, kart görürse bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.