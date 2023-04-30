Beşiktaş’ın yıldızı Vincent Aboubakar, Galatasaray’a ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 35. dakikada Saiss, 58. Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Aboubakar'dan geldi. Aboubakar, bu golle ilk kez sarı-kırmızılı ağları sarsmış oldu. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray'a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.
BEŞİKTAŞ'IN EVİNDE G.SARAY'A YİNE KAYBETMEDİ
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 yendi. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar puanını 65 yaptı. Kartal, evinde rakibine karşı üstünlüğünü ise sürdürdü. Vodafone Park'ta, Galatasaray'la 7 kez karşılaşan Beşiktaş, 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu müsabakalarda 14 gol atan siyah-beyazlı ekip ağlarında 4 gole engel olamadı. Kara Kartal, ev sahibi olarak sarı-kırmızı takıma karşı son mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı. Ancak o karşılaşma da Vodafone Park'ın yapım çalışmalarının devam etmesi sebebiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmıştı.
MAURO ICARDI GOL SAYISINI 14 YAPTI
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 20. dakikasında sağ kanattan Milot Rashica'nın pasında ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Yıldız futbolcu böylece Süper Lig'deki 14. gol sevincini yaşadı. Icardi ayrıca büyük maçlardaki gol yollarındaki etkinliğini bu müsabakada da sürdürdü. Arjantinli futbolcu Beşiktaş'a 2 maçta 3, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 1'er maçta 1'er gol kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.
HADZIAHMETOVIC İLK GOLÜNÜ ATTI
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1'lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic, müsabakanın 58. dakikasında kaydettiği gol ile Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı. Kartal'ın devre arası kadroya kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı forma ile Süper Lig'de çıktığı 10 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.
GALATASARAY İLK KEZ DERBİ KAYBETTİ
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar derbide 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2022-2023 sezonunda ilk kez bir derbiyi kaybetti. Aslan daha önce Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0, Beşiktaş'ı da evinde 2-1'lik skorla yenmişti.