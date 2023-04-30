Gülmeyi unuttu!

Son şampiyon Trabzonspor, kan kaybını Konyaspor karşısında da durduramadı. 12. dakikada Hamsik'in golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, 37'de Pozuelo'ya yakalandı. Bakasetas'ın atılmasıyla ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan bordo-mavilileri, 85'te Soner yıktı. Ligde 5 maçtır galibiyete hasret olan Fırtına, deplasmandaki son 7 maçını da boş geçti
NENAD BJELİCA'DANOYUNCULARA GÖZDAĞI
Trabzon'un başında çıktığı iki maçtan da puansız ayrılan Nenad Bjelica önemli mesajlar verdi. Hırvat hoca şöyle konuştu: "İlk yarıda iyi futboloynadık. Ancak ikinciyarıda 10 kişi kalmakbizi etkiledi. Elimizde şu an oynamaya hazır 14-15 tane oyuncu var. Bunlardan 3-4tanesi kiralık, sözleşmesibitecekler de var. Sezonsonuna kadar, oyuncularıtanıma fırsatı bulacağız.Bizimle beraber mentalitesiiyi olan oyuncularladevam edeceğiz."
HAMSİK UMUTLU: DOĞRU YOLDAYIZ!
Süper Lig'de 15 maç aradan sonra 11'de sahaya çıkan ve tam 189 gün sonra gol sevinci yaşayan Marek Hamsik, karşılaşmanın ardından ilginç bir yorum yaptı. Slovak oyuncu, "Bir kişi eksik kalsak da maçın son bölümüne kadar iyi savunma yaptık ancak sonunda golü yedik. 11'e 11 devam ederken gayet iyi bir Trabzonspor vardı. Doğru yoldayız" dedi.
100. MAÇINDAKIRMIZI KART!
Maçın ilk yarısında Soner ile Bakasetas arasında gerilim yaşandı. Kavgayı futbolcular ayırırken, bundan dakikalar sonra Trabzonspor'un Yunan yıldızı, ayak tabanıyla Soner'e sert bir faul yaptı. Önce faulü Trabzonspor lehine veren hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip Bakasetas'ı 45+5'te oyundan attı. Bordomavilitakımda 100. maçınaçıkan tecrübeli oyuncu,Türkiye'deki ilk kırmızıkartını gördü. 29 yaşındaki futbolcunun gördüğü kart, bordo-mavili taraftarlarıçok kızdırdı.
STANOJEVİC'TEN 'BÜYÜK' ZAFER
Aleksandar Stanojevic'in gelişiyle ilk 5 maçta kazanamayan (4M-1 B) ve gol dahi atamayan Konyaspor, sonraki 6 maçta çıkış yakaladı. 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sırp teknik adamın takımı, hanesine 11 puan yazdırırken bu zaferlerin 2'sini Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı elde etti.
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Konya'ya konuk olduğuson üçSüper Ligmaçında dakırmızı kartgören Trabzonspor,ligtarihindeilk kez aynıdeplasmandaüst üsteüç sezon 10kişi kaldı.
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Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste iki sezon şampiyon apoletli takımları evinde yendi. (Trabzonspor- 2022/23 ve Beşiktaş-2021/22)