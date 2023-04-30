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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Gülmeyi unuttu!

Gülmeyi unuttu!

Son şampiyon Trabzonspor, kan kaybını Konyaspor karşısında da durduramadı. 12. dakikada Hamsik'in golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, 37'de Pozuelo'ya yakalandı. Bakasetas'ın atılmasıyla ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan bordo-mavilileri, 85'te Soner yıktı. Ligde 5 maçtır galibiyete hasret olan Fırtına, deplasmandaki son 7 maçını da boş geçti

NENAD BJELİCA'DAN OYUNCULARA GÖZDAĞI
Trabzon'un başında çıktığı iki maçtan da puansız ayrılan Nenad Bjelica önemli mesajlar verdi. Hırvat hoca şöyle konuştu: "İlk yarıda iyi futbol oynadık. Ancak ikinci yarıda 10 kişi kalmak bizi etkiledi. Elimizde şu an oynamaya hazır 14-15 tane oyuncu var. Bunlardan 3-4 tanesi kiralık, sözleşmesi bitecekler de var. Sezon sonuna kadar, oyuncuları tanıma fırsatı bulacağız. Bizimle beraber mentalitesi iyi olan oyuncularla devam edeceğiz."

HAMSİK UMUTLU: DOĞRU YOLDAYIZ!
Süper Lig'de 15 maç aradan sonra 11'de sahaya çıkan ve tam 189 gün sonra gol sevinci yaşayan Marek Hamsik, karşılaşmanın ardından ilginç bir yorum yaptı. Slovak oyuncu, "Bir kişi eksik kalsak da maçın son bölümüne kadar iyi savunma yaptık ancak sonunda golü yedik. 11'e 11 devam ederken gayet iyi bir Trabzonspor vardı. Doğru yoldayız" dedi.

100. MAÇINDA KIRMIZI KART!
Maçın ilk yarısında Soner ile Bakasetas arasında gerilim yaşandı. Kavgayı futbolcular ayırırken, bundan dakikalar sonra Trabzonspor'un Yunan yıldızı, ayak tabanıyla Soner'e sert bir faul yaptı. Önce faulü Trabzonspor lehine veren hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip Bakasetas'ı 45+5'te oyundan attı. Bordomavili takımda 100. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Türkiye'deki ilk kırmızı kartını gördü. 29 yaşındaki futbolcunun gördüğü kart, bordo-mavili taraftarları çok kızdırdı.

STANOJEVİC'TEN 'BÜYÜK' ZAFER
Aleksandar Stanojevic'in gelişiyle ilk 5 maçta kazanamayan (4M-1 B) ve gol dahi atamayan Konyaspor, sonraki 6 maçta çıkış yakaladı. 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sırp teknik adamın takımı, hanesine 11 puan yazdırırken bu zaferlerin 2'sini Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı elde etti.

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Konya'ya konuk olduğu son üç Süper Lig maçında da kırmızı kart gören Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez aynı deplasmanda üst üste üç sezon 10 kişi kaldı.

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Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste iki sezon şampiyon apoletli takımları evinde yendi. (Trabzonspor- 2022/23 ve Beşiktaş-2021/22)

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