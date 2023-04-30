Gülmeyi unuttu!

Trabzon'un başında çıktığı iki maçtan da puansız ayrılan Nenad Bjelica önemli mesajlar verdi. Hırvat hoca şöyle konuştu:. Elimizde şu an oynamaya hazır 14-15 tane oyuncu var.Süper Lig'de 15 maç aradan sonra 11'de sahaya çıkan ve tam 189 gün sonra gol sevinci yaşayan Marek Hamsik, karşılaşmanın ardından ilginç bir yorum yaptı. Slovak oyuncu, "Bir kişi eksik kalsak da maçın son bölümüne kadar iyi savunma yaptık ancak sonunda golü yedik. 11'e 11 devam ederken gayet iyi bir Trabzonspor vardı. Doğru yoldayız" dedi.Maçın ilk yarısında Soner ile Bakasetas arasında gerilim yaşandı. Kavgayı futbolcular ayırırken, bundan dakikalar sonra Trabzonspor'un Yunan yıldızı, ayak tabanıyla Soner'e sert bir faul yaptı. Önce faulü Trabzonspor lehine veren hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip Bakasetas'ı 45+5'te oyundan attı.29 yaşındaki futbolcunun gördüğü kart,Aleksandar Stanojevic'in gelişiyle ilk 5 maçta kazanamayan (4M-1 B) ve gol dahi atamayan Konyaspor, sonraki 6 maçta çıkış yakaladı. 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sırp teknik adamın takımı, hanesine 11 puan yazdırırken bu zaferlerin 2'sini Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı elde etti.Konya'ya konuk olduğuson üçSüper Ligmaçında dakırmızı kartgören Trabzonspor,ligtarihindeilk kez aynıdeplasmandaüst üsteüç sezon 10kişi kaldı.Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste iki sezon şampiyon apoletli takımları evinde yendi. (Trabzonspor- 2022/23 ve Beşiktaş-2021/22)