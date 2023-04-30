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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Hakem maçı iyi yönetsin!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Hakem maçı iyi yönetsin!

Jorge Jesus, Sivasspor maçının ardından manidar konuştu: Hakem maçı iyi yönetsin! Portekizli hoca, "Biz şampiyonluk yarışında rakibimizi düşünmüyoruz. Ancak umarım Beşiktaş-Galatasaray maçında iyi bir hakem yönetimi olur" dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus maçın ardından şunları söyledi: "Bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. Şampiyon olmak istiyorsak her maçı kazanmamız gerekiyor. İlk yarıda üstün taraf bizdik. İkinci yarıda çok baskılı oynamadık. 2-3 tane İrfan'ın iyi kurtarışı vardı. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Hakemler, Fenerbahçe'ye kolay kırmızı kart gösteriyor. Bu sene iki farklı forvet oyuncumuz kırmızı kart gördü ki normalde forvet oyuncuları çok fazla kırmızı kart görmezler. Bizim yapmamız gereken kendi işimize odaklanmak. Rakibimizi düşünmüyoruz. Beşiktaş- Galatasaray derbisinde umarım iyi bir hakem yönetimi olur."

YİNE İRFAN CAN YİNE KIRMIZI KART
Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 1. golde nefis bir asist yapan İrfan Can Kahveci, ilk yarının uzatmalarında Samuel Saiz'e yaptığı sert faul sonrası hakem Zorbay Küçük tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı. Küçük, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve sarıyı iptal ederek kırmızı kartını çıkardı. İrfan Can, bu sezon 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde de benzer bir şekilde kırmızı kart görmüştü. Tecrübeli futbolcuya kariyerinde çıkan kırmızı kart sayısı ise böylece 8'e ulaştı.

VALENCİA KORKUTTU
Karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Yerde kalan Ekvadorlu futbolcu, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun tomografisi temiz çıkarken durumunun iyi olduğu belirtildi. Taburcu edilen tecrübeli futbolcu ambulansla havaalanına götürüldü. Kontrolleri İstanbul'da devam edecek olan Valencia, takımın uçağında sevindirici haberi verdi: "Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti fakat 3 puan daha çok sevindim. Çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz."

RIZA ÇALIMBAY'DAN ALİ ŞAŞAL İTİRAFI!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kalecisi Ali Şaşal'ın sakatlandıktan sonra oyundan çıkmayarak profesyonel davranmadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı oyuncusuna kızgınlığını söyle dile getirdi: "Valencia'nın pozisyonunda Ali Şaşal sakatlandı. Çıkması lazım ama çıkmayıp, ağrılarıyla oynadı. Devre arası, 'Ayağım kötü' dedi ve kenara geldi. Maç içinde biraz daha profesyonel olması gerekirdi."

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