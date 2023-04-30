Hakem maçı iyi yönetsin!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus maçın ardından şunları söyledi: "Bugün galibiyet bizim için çok önemliydi.İlk yarıda üstün taraf bizdik. İkinci yarıda çok baskılı oynamadık. 2-3 tane İrfan'ın iyi kurtarışı vardı. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu.Bu sene iki farklı forvet oyuncumuz kırmızı kart gördü ki normalde forvet oyuncuları çok fazla kırmızı kart görmezler. Bizim yapmamız gereken kendi işimize odaklanmak.Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 1. golde nefis bir asist yapan İrfan Can Kahveci, ilk yarının uzatmalarında Samuel Saiz'e yaptığı sert faul sonrası hakem Zorbay Küçük tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı.İrfan Can, bu sezon 3-0 kaybedilenbenzer bir şekilde kırmızı kart görmüştü.Karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Yerde kalan Ekvadorlu futbolcu, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun tomografisi temiz çıkarken durumunun iyi olduğu belirtildi. Taburcu edilen tecrübeli futbolcu ambulansla havaalanına götürüldü. Kontrolleri İstanbul'da devam edecek olan Valencia, takımın uçağında sevindirici haberi verdi: "Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti fakat 3 puan daha çok sevindim. Çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz."Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kalecisi Ali Şaşal'ın sakatlandıktan sonra oyundan çıkmayarak profesyonel davranmadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı oyuncusuna kızgınlığını söyle dile getirdi: "Valencia'nın pozisyonunda Ali Şaşal sakatlandı. Çıkması lazım ama çıkmayıp, ağrılarıyla oynadı. Devre arası, 'Ayağım kötü' dedi ve kenara geldi. Maç içinde biraz daha profesyonel olması gerekirdi."