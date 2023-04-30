Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oyunu bıraktı formayı aldı
Giriş Tarihi: 30.4.2023

Oyunu bıraktı formayı aldı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Oyunu bıraktı formayı aldı

Konsol oyunlarına olan düşkünlüğünden kurtulan Rosier formasına kavuşuyor

Siyah-beyazlılarda Onur Bulut transferi ile 6 hafta yedek kulübesinde kalan Valentin Rosier, geri dönüyor. Online oyunlara ilgisi nedeniyle gece geç saatlere kadar konsol başından ayrılmayan Rosier'in uyku düzeni bozulmuştu. Uyarılar sonrası kendini toparlayan 26 yaşındaki futbolcu, Aboubakar'ın tavsiyelerini dinledi ve hayatını düzene koydu. İdman dışında da eskisi gibi neşeli ve girişken olmaya başlayan Rosier'in değişimi herkesi memnun etti.

MERT GÜNOK PENALTI İÇİN ÖZEL ÇALIŞTI
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, bu sezon ligde 10 kez penaltı kullanan Galatasaray'a özel olarak çalışıyor. Deneyimli file bekçisi Oliveira ve İcardi'nin yanı sıra Gomis ve Zaniolo'nun da penaltı atışlarını izleyip çalışmalar yaptı.

12. ADAM MAXİM
Şenol Güneş, derbide Alexandru Maxim'i yedek soyunduracak ancak oyuncusunun planlarda önemli bir yeri var. Tecrübeli çalıştırıcı, 32 yaşındaki Rumen 10 numarayı ikinci yarıda oyunun gidişatına göre sahaya sürecek. Güneş, bu nedenle Maxim ile hafta boyunca yakından ilgilendi.

GHEZZAL TRİBÜNDE
Beşiktaş'ta derbi öncesinde 3 eksik bulunuyor. Yaşadıkları ciddi sakatlıklar sonrası ameliyat olarak sezonu kapatan Tayyip Talha ve Dele Alli'ye geçen hafta Rachid Ghezzal da eklendi. Kasığından yaşadığı sorun nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak Cezayirli yıldız, tribünde oturacak.

100 ÜLKEDE CANLI YAYIN
Dünyanın gözü, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının seyrini belirleyecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinde olacak. Kalplerin Dolmabahçe'de atacağı karşılaşma, 100'e yakın ülkede canlı yayınlanacak. Büyük bir merakla beklenen dev maçın nabzı, 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra 2 motosiklet kamerasıyla takip edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan İzmir'de tarihi kalabalığa seslendi: Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kandil ile pazarlık' tepkisi!
SON DAKİKA | Emekliye refah payı düzenlemesinde son durum! Bakan Bilgin A Haber'de açıkladı: Çalışmalar bitti
İstanbul'da TEKNOFEST rüzgarı: Başkan Erdoğan: Burada geleceğin Özdemir Bayraktarları var
Başkan Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye'yiz
Akşener’e PKK tepkisi! Meral Akşener Konya ve Kayseri’den sonra Erzurum’da da umduğunu bulamadı
Terör sevici ittifak da birbirine girdi! TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye: Kürt faşisti ile uğraşamam
İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' tepkisi: İHA ve SİHA'lara çomak sokuyor
Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi: Bunun adı mandacılıktır
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyunu bıraktı formayı aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA