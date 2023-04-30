Oyunu bıraktı formayı aldı

Siyah-beyazlılarda Onur Bulut transferi ile 6 hafta yedek kulübesinde kalan Valentin Rosier, geri dönüyor. Online oyunlara ilgisi nedeniyle gece geç saatlere kadar konsol başından ayrılmayan Rosier'in uyku düzeni bozulmuştu. Uyarılar sonrası kendini toparlayan 26 yaşındaki futbolcu,ve hayatını düzene koydu. İdman dışında da eskisi gibi neşeli ve girişken olmaya başlayan Rosier'in değişimi herkesi memnun etti.Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, bu sezon ligde 10 kez penaltı kullanan Galatasaray'a özel olarak çalışıyor. Deneyimli file bekçisi Oliveira ve İcardi'nin yanı sıra Gomis ve Zaniolo'nun da penaltı atışlarını izleyip çalışmalar yaptı.ŞenolGüneş, derbide Alexandru Maxim'i yedek soyunduracak ancak oyuncusunun planlarda önemli bir yeri var. Tecrübeli çalıştırıcı, 32 yaşındaki Rumen 10 numarayı ikinci yarıda oyunun gidişatına göre sahaya sürecek. Güneş, bu nedenle Maxim ile hafta boyunca yakından ilgilendi.Beşiktaş'ta derbi öncesinde 3 eksik bulunuyor. Yaşadıkları ciddi sakatlıklar sonrası ameliyat olarak sezonu kapatan Tayyip Talha ve Dele Alli'ye geçen hafta Rachid Ghezzal da eklendi. Kasığından yaşadığı sorun nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak Cezayirli yıldız, tribünde oturacak.Dünyanın gözü, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının seyrini belirleyecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinde olacak.Büyük bir merakla beklenen dev maçın nabzı, 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra 2 motosiklet kamerasıyla takip edilecek.