Pendik, Rize’nin ensesine yapıştı!

Spor Toto 1. Lig'de ikinci sıradaki Çaykur Rizespor ile 3. sıradaki Pendikspor'un İstanbul'daki mücadelesinde kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi takım oldu. Konuk ekip, 5. dakikada Benhur Keser ile öne geçmesine rağmen bu avantajını koruyamadı. 18'de Gökcan Kaya ile beraberliği bulan Pendik, 25. dakikada Rogerio ile skor üstünlüğünü yakaladı.Karadeniz temsilcisinde Emirhan Topçu 90+1'de kırmızı kart gördü.