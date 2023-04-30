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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Pendik, Rize’nin ensesine yapıştı!

Pendik, Rize’nin ensesine yapıştı!
Spor Toto 1. Lig'de ikinci sıradaki Çaykur Rizespor ile 3. sıradaki Pendikspor'un İstanbul'daki mücadelesinde kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi takım oldu. Konuk ekip, 5. dakikada Benhur Keser ile öne geçmesine rağmen bu avantajını koruyamadı. 18'de Gökcan Kaya ile beraberliği bulan Pendik, 25. dakikada Rogerio ile skor üstünlüğünü yakaladı. 45. dakikada Aosman farkı açarken, Yannick Bolasie kullandığı iki penaltıdan birini kaçırınca Pendik mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisinde Emirhan Topçu 90+1'de kırmızı kart gördü. İstanbul ekibi, bu sonucun ardından Rize ile farkını 2 puana indirdi

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Pendik, Rize’nin ensesine yapıştı!
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