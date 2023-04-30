Pendik, Rize’nin ensesine yapıştı!

Spor Toto 1. Lig'de ikinci sıradaki Çaykur Rizespor ile 3. sıradaki Pendikspor'un İstanbul'daki mücadelesinde kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi takım oldu. Konuk ekip, 5. dakikada Benhur Keser ile öne geçmesine rağmen bu avantajını koruyamadı. 18'de Gökcan Kaya ile beraberliği bulan Pendik, 25. dakikada Rogerio ile skor üstünlüğünü yakaladı. 45.dakikada Aosman farkı açarken, Yannick Bolasiekullandığı iki penaltıdan birini kaçırınca Pendikmutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisinde Emirhan Topçu 90+1'de kırmızı kart gördü. İstanbul ekibi, busonucun ardından Rize ile farkını 2 puana indirdi