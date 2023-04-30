Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın İstanbul’a boşu yok! Derbi öncesi flaş rakam...

Kritik derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maça saatler kala son gelişmeler ortaya çıktı.

İCARDİ HIRS KÜPÜ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a attığı gollerle taraftarın kalbine giren Mauro İcardi, Karagümrük'e kaçırdığı penaltıyı derbide telafi etmek istiyor. Hafta boyunca idmanların hepsine çıkan Arjantinli yıldız, fizik olarak yüzde yüz hazır seviyeye geldi. Vodafone Park'ta Aslan'ın en önemli silahı olacak. Tangocu'yu Mertens ve Kerem tamamlayacak.

YÖNETİM TAM KADRO GİDİYOR

Galatasaray taraftarının yer almayacağı Vodafone Park'ta sarı-kırmızılı yönetim tam kadro protokol tribününde yerini alacak. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Beşiktaş galibiyeti halinde oyunculara 400'er bin TL prim sözü verdi.

'DERBİYE KAMP YOK KAHVALTIDA GÖRÜŞÜRÜZ'

İstanbul'da oynadığı maçlar öncesinde kampa girmeyen Galatasaray'da Beşiktaş için özel değişikliğe gidilmedi. Dün Florya'da son taktik çalışmasını gerçekleştiren sarı-kırmızılı oyuncular, geceyi evlerinde geçirdiler. Galatasaraylı futbolcular, yarın sabah tesiste kahvaltıda buluşup dev maçı beklemeye başlayacak.

İSTANBUL'A BOŞU YOK

Sarı-kırmızılılar, bu sezon İstanbul ekiplerine karşı kurduğu üstünlük ile öne çıkıyor. Bu sezon toplamda 10 kez İstanbul temsilcilerine rakip olan Galatasaray; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbulspor ve Ümraniyespor ile oynadığı maçlarda kazanan taraf olurken sadece Karagümrük ile geçtiğimiz hafta berabere kaldı.

BEŞ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro İcardi ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, bugün sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ta ise sınırdaki Cenk Tosun, kart görürse bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.