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Giriş Tarihi: 30.4.2023 14:01

Son dakika Trabzonspor haberleri: Bakasetas 100. maçında kırmızı kart gördü! Taraftar tepkili...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Bakasetas 100. maçında kırmızı kart gördü! Taraftar tepkili...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da kırmızı kart gören Bakasetas, gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.

Konyaspor maçının ilk yarısında Soner ile Bakasetas arasında gerilim yaşandı. Kavgayı futbolcular ayırırken, bundan dakikalar sonra Trabzonspor'un Yunan yıldızı, ayak tabanıyla Soner'e sert bir faul yaptı.

Önce faulü Trabzonspor lehine veren hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip Bakasetas'ı 45+5'te oyundan attı.

Bordo-mavili takımda 100. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Türkiye'deki ilk kırmızı kartını gördü. 29 yaşındaki futbolcunun gördüğü kart, bordo-mavili taraftarları çok kızdırdı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Bakasetas 100. maçında kırmızı kart gördü! Taraftar tepkili...
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