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Giriş Tarihi: 1.5.2023 11:21

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak...

Beşiktaş’a Cenk Tosun müjdesi! 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak...

Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun için Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçti. Siyah-beyazlılar, performansıyla büyük beğeni toplayan Cenk Tosun ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Cenk Tosun için karar verildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişiyle yeniden küllerinden doğan Cenk Tosun ile yeni sözleşme imzalanacak.

CENK TOSUN, ŞENOL GÜNEŞ İLE YÜKSELİŞTE
Geçtiğimiz yaz Everton'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Cenk Tosun, sezon başında Valerien Ismael yönetiminde fazla süre alamamıştı. Ismael ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından daha fazla süre alan Cenk Tosun, golleri ve performansıyla yükselişe geçerek büyük beğeni topladı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK
Siyah-beyazlılarda yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Cenk Tosun için harekete geçti. Sözleşmesi 2024'ün yazında bitecek olan 31 yaşındaki golcü ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak ve maaşına zam yapılacak. Tarafların prensipte anlaştığı ve sezon sonu imzaların atılacağı öğrenildi. (Akşam)

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Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak...
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