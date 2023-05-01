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Giriş Tarihi: 1.5.2023 12:18

Bursaspor’a FIFA’dan müjdeli haber!

İHA
Bursaspor’a FIFA’dan müjdeli haber!

Bursaspor Kulübü, FIFA kararı ile 15 yaşına kadar olan oyuncuları şartlı şekilde transfer edebileceğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaştı. Yeşil-beyazlılar, filiz lisansla alakalı FIFA'dan çıkan kararı açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"28 Nisan FIFA kararı ile birlikte transfer yasağı bulunan kulübümüz, uzun uğraşlar sonucunda 15 yaşına kadar olan altyapı oyuncularını A takımda oynatmamak ve profesyonel yapmamak kaydıyla transfer edebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Bursaspor’a FIFA’dan müjdeli haber!
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