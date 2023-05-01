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Giriş Tarihi: 1.5.2023 11:25 Son Güncelleme: 1.5.2023 11:27

Chelsea tarihi kabusun eşiğinde! Küme düşme...

Chelsea tarihi kabusun eşiğinde! Küme düşme...

Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Düşme hattıyla arasında 10 puanlık fark bulunanan Maviler, son 6 maçın 4'ünü deplasmanda ve birbirinden zorlu takımlarla oynayacak.

2022-2023 sezonuna Thomas Tuchel ile başlayan Chelsea, daha sonra sürpriz bir değişikle koltuğu Graham Potter'a emanet etmişti. İngiliz devi daha sonra Potter'la da yolları ayırırken Lampard geçici hoca olarak göreve başladı. Hoca değişikliklerinden sonuç alamayan Chelsea, bu sezon kabusu yaşayabilir.

KÜME DÜŞEBİLİRLER
Küme düşme hattıyla arasında 10 puanlık fark bulunan Chelsea, birbirinden zorlu takımlarla karşılaşacak. Son 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak Maviler, sezon sonunda küme düşebilir.

BİRBİRİNDEN ZORLU MAÇLAR OYNAYACAKLAR
Frank Lampard'ın öğrencileri kalan haftalarda Arsenal, Manchester City ve Manchester United deplasmanlarına gidecek.

Chelsea'nin kalan maçları şöyle:

2 Mayıs: Arsenal (D)
6 Mayıs: Bournemouth (D)
13 Mayıs: Nottingham Forest
21 Mayıs: Manchester City (D)
25 Mayıs: Manchester United (D)
28 Mayıs: Newcastle United

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Chelsea tarihi kabusun eşiğinde! Küme düşme...
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