Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe dış saha performansı ile zirvede yer aldı! Dev takımları solladı...
Giriş Tarihi: 1.5.2023 08:48 Son Güncelleme: 1.5.2023 09:03

Fenerbahçe dış saha performansı ile zirvede yer aldı! Dev takımları solladı...

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe dış saha performansı ile zirvede yer aldı! Dev takımları solladı...

Fenerbahçe, 2023 yılında şu ana kadar dış sahada maç kaybetmedi. 2.77 puan ortalaması yakalayıp, Marsilya ile birlikte Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

Son dönemde 90+'larda kazanmayı alışkanlık haline getiren Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında işi ilk yarıda attığı gollerle bitirdi. Sahadan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftada işi şansa bırakmadı. Dış sahada üst üste 5. galibiyetini alan Jesus'un takımı, 2023 yılı içerisinde başarılı deplasman performansıyla dikkat çekiyor.



MAÇ BAŞINA 2 GOL ATIYORLAR
Kadıköy dışındaki 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Avrupa'daki rakipleri arasında da zirveyi gördü. 5 Majör Lig ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede; sarılacivertli takım, 2.77 puan ortalamasıyla Fransa Ligue 1'de Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya (2.77) ile zirveyi paylaştı. Kanarya'nın en yakın takipçisi İtalyan ekibi Napoli (2.66) olurken, Manchester City (2.11) onları izledi. Sarılacivertliler, 9 müsabakada ağları 19 kez sarsarken, kalesinde sadece 9 gol gördü.



SAĞDA OYNAYINCA DÖKTÜRÜYOR
Jorge Jesus'un jokeri Ferdi Kadıoğlu, hocası nerede görev verirse en iyisini yapmak için çalışıyor. Ancak milli futbolcu sağda oynadığı zaman, asist ve gol üretme şansı da artıyor. Sezon boyunca bir sol kanatta bir sağ kanatta görev alan yıldız oyuncu, 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında asist, 2-1 galip geldikleri Kayserispor karşılaşmasında galibiyet golünü atmıştı. Önceki gün de Sivas'ta 2 gol birden attı. Ferdi, sağ kanatta daha verimli olduğunun mesajını tabelayı değiştirerek verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Demirkapı Tünelini Başkan Erdoğan hizmete açacak… Konya-Antalya arasını 2.5 saat oldu
Hollanda’da A Haber muhabirine çirkin saldırı!
Kantaron yağıyla gelen şifa
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe dış saha performansı ile zirvede yer aldı! Dev takımları solladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA