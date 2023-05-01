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Giriş Tarihi: 1.5.2023 11:11

Galatasaray'da Dries Mertens'in sözleşmesi uzadı! 25 maç kuralım devreye girdi.

Galatasaray’da Dries Mertens’in sözleşmesi uzadı! 25 maç kuralım devreye girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da Dries Mertens'in sözleşmesindeki madde devreye girdi ve oyuncunun sözleşmesi otomatik olarak uzadı.Belçikalı oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için 25 Süper Lig maçına ilk 11 çıkması gerekiyordu.

Galatasaray'da Dries Mertens sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atarak takıma katılmıştı. Belçikalı oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için 25 Süper Lig maçına ilk 11 çıkması gerekiyordu.

Dün akşam Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi ve yıldız futbolcunun mukavelesi otomatik olarak 1 yıl daha uzatıldı. Böylelikle 35 yaşındaki orta saha gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 7 gol atıp, 4 asist kaydederek takımına yardımcı oldu

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Galatasaray'da Dries Mertens'in sözleşmesi uzadı! 25 maç kuralım devreye girdi.
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