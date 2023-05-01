Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa'dan kulüpler sıraya girdi
Giriş Tarihi: 1.5.2023 10:51

İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa'dan kulüpler sıraya girdi

DHA
İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa’dan kulüpler sıraya girdi

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off potasında yer alan Göztepe'nin Fenerbahçe'ye kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa'dan kulüpler sıraya girdi.

Altay'ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'nin kalesine geçen İrfan Can gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında sarı-lacivertlilere Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi. İrfan Can'ı satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de bulunurken, Trabzonspor yönetimi de Göztepe'nin kapısını çaldı. Ayrıca İrfan Can Eğribayat'ı şu an Preimer Lig'de mücadele eden Southampton'ın da yakından takip ettiği vurgulandı.

Kümede kalma mücadelesi veren Southampton'ın Championship'e düşmesi halinde İrlandalı kalecisi Gavin Bazunu'yu satacağı ve İrfan Can'la yola devam edeceği kaydedildi. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kulübü olan Southampton'ın küme düşmesi halinde İrfan Can'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Göztepe'ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor'dan transfer edilen İrfan Can, geçen sezon taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Sezon başında Fenerbahçe'ye giden İrfan Can, birinci kaleci Altay Bayındır'ın yedeği oldu. Ancak Altay'ın sakatlanması sonucu kaleyi devrelan İrfan Can Eğribayat, son 4 maçta kaleyi korudu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
Demirkapı Tünelini Başkan Erdoğan hizmete açacak… Konya-Antalya arasını 2.5 saat oldu
Hollanda’da A Haber muhabirine çirkin saldırı!
Kantaron yağıyla gelen şifa
“Palavra Bakanı”
ARKADAŞINA GÖNDER
İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa'dan kulüpler sıraya girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA