İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa’dan kulüpler sıraya girdi

Altay'ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'nin kalesine geçen İrfan Can gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında sarı-lacivertlilere Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi. İrfan Can'ı satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de bulunurken, Trabzonspor yönetimi de Göztepe'nin kapısını çaldı. Ayrıca İrfan Can Eğribayat'ı şu an Preimer Lig'de mücadele eden Southampton'ın da yakından takip ettiği vurgulandı.

Kümede kalma mücadelesi veren Southampton'ın Championship'e düşmesi halinde İrlandalı kalecisi Gavin Bazunu'yu satacağı ve İrfan Can'la yola devam edeceği kaydedildi. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kulübü olan Southampton'ın küme düşmesi halinde İrfan Can'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Göztepe'ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor'dan transfer edilen İrfan Can, geçen sezon taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Sezon başında Fenerbahçe'ye giden İrfan Can, birinci kaleci Altay Bayındır'ın yedeği oldu. Ancak Altay'ın sakatlanması sonucu kaleyi devrelan İrfan Can Eğribayat, son 4 maçta kaleyi korudu.