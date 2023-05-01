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Giriş Tarihi: 1.5.2023 09:34 Son Güncelleme: 1.5.2023 09:55

Roman Saiss ve Amir Hadziahmetovic'ten altın siftah!

SPOR SERVİSİ
Roman Saiss ve Amir Hadziahmetovic’ten altın siftah!

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesi dev derbiye sahne olurken, karşılaşmayı Beşiktaş 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk golünü Roman Saiss, ikinci golünü ise Amir Hadziahmetovic atarken, bu goller ise oyuncuların takımda ilk golü oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmada konuk ekip Galatasaray 1-0'lık skorla öne geçse de Beşiktaş geriden gelerek 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Kartal, puanını 65'e yükseltti ve 70 puanlı lider Galatasaray'ın ardından 3. sırada yer aldı.

SAİSS VE AMIR'DEN ALTIN SIFTAH
Beşiktaş'ın defans oyuncusu Romain Saiss, Süper Lig'deki ilk golünü Galatasaray'a karşı buldu. Son haftalardaki başarılı performansıyla formayı sırtına geçiren Faslı futbolcu, ligdeki tek asistini de sarı-kırmızılılara deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada yapmıştı. Amir Hadziahmetovic de Beşiktaş'ta golle tanıştı. Boşnak yıldız, ligdeki diğer 3 golünü Konyaspor formasıyla kaydetmişti.

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Roman Saiss ve Amir Hadziahmetovic'ten altın siftah!
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