Roman Saiss ve Amir Hadziahmetovic’ten altın siftah!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmada konuk ekip Galatasaray 1-0'lık skorla öne geçse de Beşiktaş geriden gelerek 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Kartal, puanını 65'e yükseltti ve 70 puanlı lider Galatasaray'ın ardından 3. sırada yer aldı.

SAİSS VE AMIR'DEN ALTIN SIFTAH

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Romain Saiss, Süper Lig'deki ilk golünü Galatasaray'a karşı buldu. Son haftalardaki başarılı performansıyla formayı sırtına geçiren Faslı futbolcu, ligdeki tek asistini de sarı-kırmızılılara deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada yapmıştı. Amir Hadziahmetovic de Beşiktaş'ta golle tanıştı. Boşnak yıldız, ligdeki diğer 3 golünü Konyaspor formasıyla kaydetmişti.