Vodafone Park’ta gelenek bozulmadı! Beşiktaş geriden gelip kazandı...

Beşiktaş 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi. Dolmabahçe'de oynanan ilk derbi 2-2 sonuçlanırken, dün akşamki mücadele ile birlikte siyah-beyazlı ekip, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Söz konusu 7 karşılaşmanın hepsinde gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 13 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ise 4 golde kaldı.





ABOUBAKAR'IN 8. HARIKASI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk dört maçı boş geçen ve bu nedenle eleştirilen Vincent Aboubakar, sonrasında oynadığı 8 maçta 8 kez ağları sarsmayı başardı. Kamerunlu forvet bu periyotta sadece 0-0 biten Trabzonspor karşılaşmasında suskun kaldı. Galatasaray'a karşı 3. maçında ilk kez fileleri havalandıran Aboubakar'ın, Fenerbahçe'ye karşı da 4 golü var.