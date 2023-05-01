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Giriş Tarihi: 1.5.2023 09:16 Son Güncelleme: 1.5.2023 09:18

Vodafone Park'ta gelenek bozulmadı! Beşiktaş geriden gelip kazandı...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Vodafone Park’ta gelenek bozulmadı! Beşiktaş geriden gelip kazandı...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve 1-0'lık skordan geri gelerek 3-1 kazandı. Bu galibiyetle birlikte Vodaone Park'ta gelenek bozulmadı. Siyah-beyazlı ekip, 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi.

Beşiktaş 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi. Dolmabahçe'de oynanan ilk derbi 2-2 sonuçlanırken, dün akşamki mücadele ile birlikte siyah-beyazlı ekip, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Söz konusu 7 karşılaşmanın hepsinde gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 13 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ise 4 golde kaldı.



ABOUBAKAR'IN 8. HARIKASI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk dört maçı boş geçen ve bu nedenle eleştirilen Vincent Aboubakar, sonrasında oynadığı 8 maçta 8 kez ağları sarsmayı başardı. Kamerunlu forvet bu periyotta sadece 0-0 biten Trabzonspor karşılaşmasında suskun kaldı. Galatasaray'a karşı 3. maçında ilk kez fileleri havalandıran Aboubakar'ın, Fenerbahçe'ye karşı da 4 golü var.

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Vodafone Park'ta gelenek bozulmadı! Beşiktaş geriden gelip kazandı...
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