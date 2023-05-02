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Giriş Tarihi: 2.5.2023

52 şube ayağa kalktı: ‘Hemen istifa et Arıcı’

52 şube ayağa kalktı: ‘Hemen istifa et Arıcı’
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın katıldığı bir programda hakemlerin, Fenerbahçe'nin önünü kestiğini açıklaması üzerine 52 şube başkanı istifa çağırısı yaptı. Genel merkeze bağlı 52 şube adına yapılan ortak açıklamada, "Sayın Arıcı kimlerin başkanı? Hakem mi? Gözlemci mi? Mentör mü? Bu görevlerin hiçbirini yapmamasına rağmen, vizesi olmadan, hangi hakla, hukukla TFFHGD Başkanı olarak devam ediyor? Herkesi töhmet altında bırakırken insan hiç mi düşünmez? Kendisini derhal istifa etmeye davet ediyoruz" denildi.

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52 şube ayağa kalktı: ‘Hemen istifa et Arıcı’
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