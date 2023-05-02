‘Altı’ndan kalkamadı!

Fernando Muslera'nın son 2 haftada yediği 6 golün perde arkasında mali konular var. Teknik direktörlerin yanı sıra eski ve yeni çok sayıda futbolcunun da yer aldığı dolandırıcılık davasında Uruguaylı kaleci, en çok para kaybı yaşayan isimlerden biri
5Şubat'taki Trabzonspor maçında ayak sırtı kemiklerinde kanama ve çökme meydana gelen Fernando Muslera, sakatlıktan döndü ama sezonun ilk yarısındaki performansını mumla arattı. Kupada Başakşehir, ligde Konyaspor,Karagümrükve Beşiktaşmaçlarındahatalıgoller yiyen Uruguaylı kalecideki düşüşün temelinde fiziksel olduğu kadar psikolojik sebepler de saklı. Bir süre önce ortayaçıkan dolandırıcılıkskandalında FernandoMuslera da mağdurlararasında yer alıyor.
EN AZ GOLÜ MUSLERA YEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 36 yaşındaki file bekçisi, maddi olarak yüklü miktarda kayıp yaşadı. Bu durum Muslera ve ailesini olumsuz etkiledi. Son iki hafta Karagümrükve Beşiktaş'tanhatalarla dolualtı gol yiyen Muslera,saha dışında yaşadıklarınınbedelini sahaiçinde ödemiş oldu. Takım arkadaşları, teknik heyet ve yönetim bu sıkıntılı süreçte deneyimli eldiveni ayağa kaldırmaya çalışacak. Muslera kalesinde gördüğü 26 golle şu anakadar Süper Lig'in enaz gol yiyen file bekçisikonumunda.