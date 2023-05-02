‘Altı’ndan kalkamadı!

Şubat'taki Trabzonspor maçında ayak sırtı kemiklerinde kanama ve çökme meydana gelen Fernando Muslera, sakatlıktan döndü ama sezonun ilk yarısındaki performansını mumla arattı. KupadaUruguaylı kalecideki düşüşün temelinde fiziksel olduğu kadar psikolojik sebepler de saklı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 36 yaşındaki file bekçisi, maddi olarak yüklü miktarda kayıp yaşadı. Bu durum Muslera ve ailesini olumsuz etkiledi.Takım arkadaşları, teknik heyet ve yönetim bu sıkıntılı süreçte deneyimli eldiveni ayağa kaldırmaya çalışacak. Muslera kalesinde gördüğü