Antalyaspor’un yıldızı Fernando’ya Brezilya’dan talip! Flamengo...

Fraport TAV Antalyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando'ya ülkesi Flamengo'dan resmi teklif yapıldı. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Flamengo'nun Fernando için Başkan Yardımcısı Marcos Braz aracılığıyla resmi teklifini Antalyaspor'a ilettiği kaydedildi. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde 1,5 milyon euroluk çıkış maddesi olmasına rağmen Flamengo'nun kiralama yoluyla transferi gerçekleştirmek istediği belirtildi.

Fernando'nun Antalyaspor'da gösterdiği performansla özellikle üç büyük İstanbul ekibinin radarında olduğu biliniyordu. 31 yaşındaki Fernando, geçen yılın Ocak ayında Antalyaspor'a imza atmıştı. Fernando Antalyaspor formasıyla çıktığı 47 maçta 9 gol 5 asist üretmesine ek olarak performansıyla da alkış almaya devam ediyor.