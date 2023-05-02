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Giriş Tarihi: 2.5.2023

Artık daha çok inanın

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Artık daha çok inanın

Sarı-lacivertli takım çifte şampiyonluğa odaklandı. Lider G.Saray ile puan farkını üçe indiren Kanarya önce kupada avantaj yakalamak istiyor. Jorge Jesus, takımı konuşmalarla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için motive ediyor

F.Bahçe'de umutlar ikinci kez yeşerdi... Galatasaray'ın Karagümrük beraberliğinde Fenerbahçe de İstanbulspor'a puan kaybedince ayağına gelen fırsatı sarılacivertliler tepmiş, artık şampiyonluk umutları iyice azalmıştı. Bu kez derbi haftasında Fenerbahçe hata yapmayarak Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi, teknik heyeti, oyuncu kadrosu bu yeni haftaya tam bir kenetlenme ile başladı. İlk olarak kupada yarın Sivasspor karşısıda avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertliler, sonrasında Giresunspor deplasmanını kazasız bir şekilde geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularına öz güven aşılarken, şampiyonluğa inançlı olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Portekizli teknik adam, "Artık zafere daha çok inanın" sözleri ile takımını motive ediyor.

KİNG FORMA BEKLİYOR
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sakatlığının ardından forvet hattında tekrardan bir problem doğdu. Kupa maçında oynamayacak olan Valencia'nın yerine ise Joshua King formaya talip oldu. Sakatlığını atlatan Norveçli yıldız, Jorge Jesus'tan görev bekliyor. Michy Batshuayi henüz tam olarak iyileşemezken, Joao Pedro'nun form grafiğinin tekrardan düşüşe geçmesi teknik heyeti zorluyor.

DAUM: F.BAHÇE ŞAMPİYON OLUR
Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum, önceki gün Beşiktaş-G.Saray derbisini Vodafone Park'ta izlemişti. Geçtiğimiz aylarda akciğer kanseri teşhisi konulan Alman hoca, dün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. F.Bahçe kulüp televizyonuna konuşan 69 yaşındaki çalıştırıcı, ''Burada çok güzel, çok harika anılarım oldu. Taraftarlar takımlarının her daim yanında oluyorlar ve bana göre de şampiyonluğu hak ediyorlar. Umuyorum bu yıl gerçekleşecek ve Fenerbahçe şampiyon olacak. Geriden gelmesi küçük bir avantaj olabilir" ifadelerini kullandı.

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