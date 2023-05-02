Artık daha çok inanın

F.Bahçe'de umutlar ikinci kez yeşerdi... Galatasaray'ın Karagümrük beraberliğinde Fenerbahçe de İstanbulspor'a puan kaybedince ayağına gelen fırsatı sarılacivertliler tepmiş, artık şampiyonluk umutları iyice azalmıştı.Fenerbahçe yönetimi, teknik heyeti, oyuncu kadrosu bu yeni haftaya tam bir kenetlenme ile başladı.sarı-lacivertliler, sonrasındaTeknik direktör Jorge Jesus, oyuncularına öz güven aşılarken, şampiyonluğa inançlı olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Portekizli teknik adam,sözleri ile takımını motive ediyor.Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sakatlığının ardından forvet hattında tekrardan bir problem doğdu. Kupa maçında oynamayacak olan Valencia'nın yerine ise Joshua King formaya talip oldu. Sakatlığını atlatan Norveçli yıldız, Jorge Jesus'tan görev bekliyor.Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum, önceki gün Beşiktaş-G.Saray derbisini Vodafone Park'ta izlemişti. Geçtiğimiz aylarda akciğer kanseri teşhisi konulan Alman hoca, dün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. F.Bahçe kulüp televizyonuna konuşan 69 yaşındaki çalıştırıcı, ''Burada çok güzel, çok harika anılarım oldu.Umuyorum bu yıl gerçekleşecek ve Fenerbahçe şampiyon olacak. Geriden gelmesi küçük bir avantaj olabilir" ifadelerini kullandı.