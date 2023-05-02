Artık daha çok inanın

Sarı-lacivertli takım çifte şampiyonluğa odaklandı. Lider G.Saray ile puan farkını üçe indiren Kanarya önce kupada avantaj yakalamak istiyor. Jorge Jesus, takımı konuşmalarla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için motive ediyor
F.Bahçe'de umutlar ikinci kez yeşerdi... Galatasaray'ın Karagümrük beraberliğinde Fenerbahçe de İstanbulspor'a puan kaybedince ayağına gelen fırsatı sarılacivertliler tepmiş, artık şampiyonluk umutları iyice azalmıştı. Bu kez derbi haftasındaFenerbahçe hata yapmayarak Galatasarayile puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi, teknik heyeti, oyuncu kadrosu bu yeni haftaya tam bir kenetlenme ile başladı. İlk olarak kupada yarın Sivasspor karşısıdaavantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertliler, sonrasında Giresunspor deplasmanınıkazasız bir şekilde geçmeyihedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularına öz güven aşılarken, şampiyonluğa inançlı olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Portekizli teknik adam, "Artık zafere daha çokinanın" sözleri ile takımını motive ediyor.
KİNG FORMA BEKLİYOR
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sakatlığının ardından forvet hattında tekrardan bir problem doğdu. Kupa maçında oynamayacak olan Valencia'nın yerine ise Joshua King formaya talip oldu. Sakatlığını atlatan Norveçli yıldız, Jorge Jesus'tan görev bekliyor. MichyBatshuayi henüz tam olarak iyileşemezken, Joao Pedro'nun formgrafiğinin tekrardan düşüşe geçmesi teknik heyeti zorluyor.
DAUM: F.BAHÇEŞAMPİYON OLUR
Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum, önceki gün Beşiktaş-G.Saray derbisini Vodafone Park'ta izlemişti. Geçtiğimiz aylarda akciğer kanseri teşhisi konulan Alman hoca, dün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. F.Bahçe kulüp televizyonuna konuşan 69 yaşındaki çalıştırıcı, ''Burada çok güzel, çok harika anılarım oldu. Taraftarlar takımlarının her daim yanında oluyorlarve bana göre de şampiyonluğu hak ediyorlar. Umuyorum bu yıl gerçekleşecek ve Fenerbahçe şampiyon olacak. Geriden gelmesi küçük bir avantaj olabilir" ifadelerini kullandı.