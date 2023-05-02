Beşiktaş’ta 10 maddede büyük değişim!

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, zirve yarışını derinden ilgilelendiren karşılaşmada 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu skorla birlikte zirve yarışında şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetiminde değişimi 10 maddede anlatıldı. İşte o maddeler:

1-UNUTULANLARI HATIRLADI

Kendisinden önce forma şansı bulamayan kaleci Mert Günok ile hamle oyuncusu konumuna düşürülen Cenk Tosun'un küllerinden doğmasını sağladı. Dele Alli'nin yedeği durumuna gelen Gedson Fernandes'i 11'e döndürdü.



2-SERİ ALIŞKANLIK OLDU

Valerien'le üst üste 3 galibiyet serisi bulunmazken, Güneş iki kez 5'er maçlık seri yakaladı. Son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı.





3-SAVUNMAYI GÜÇLENDİRDI

Ara transferde 5 takviye yapan Şenol Güneş, sıkıntılı gördüğü savunma hattına Colley ve Onur'u aldırıp, rekabeti artırdı. Bu, Saiss ve Rosier'in performanslarını yükseltmesini sağladı. Gelinen noktada ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu.



4-HÜCUM HATTINI COŞTURDU

İsmael döneminde ligde 1 golü olan Cenk, Güneş'in hocalığında 11 gol, 3 asiste ulaştı. Suudi Arabistan'dan formsuz gelen Aboubakar da son 8 maçta 8 gol attı. Redmond, yeni hocasıyla 5 gol, 5 asiste ulaştı ve kariyer rekorunu egale etti.





5-HERKESE FORMA ŞANSI VERDİ

Tecrübeli hoca, kadrosundaki gençler de dahil olmak üzere A'dan Z'ye tüm oyuncularına forma şansı verdi. Forma adaleti getirdi, futbolcuların güvenini kazandı.



6-MESAJLARI ADRESE ULAŞTI

Güneş, performansını yeterli bulmadığı oyuncularına yaptığı açıklamalarla mesaj verdi. Masuaku, Saiss, Rosier, Gedson ve Redmond, hocanın uyarılarına çalışıp performans göstererek yanıt verdi.



7-KADRODA İSTİKRAR OLUŞTU

Deneyimli hoca sürekli değişen 11'i ara transfer sonrası yaptığı kadro mühendisliği ile rayına oturttu. Sadece Beşiktaşlılar değil herkes siyah-beyazlıların 11'ini ezberledi. İstikrar oyuna yansıdı.





8-SAHADA GÜÇ GÖSTERİSİ

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 gerideyken 10 kişiyle 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Güneş'in değişiklikleri ve taktiği maça damga vurmuştu. Galatasaray'ı da geriden gelerek 3-1 mağlup eden Şenol Güneş, en güçlü rakipleri karşısında güç gösterisi yaptı.



9-CAMİAYI HAVAYA SOKTU

Şenol Güneş hem saha içi hem de saha dışında önemli mesajlar verdi. Alınan sonuçlarla Beşiktaş'ta büyük bir kenetlenme oluştu. Sonuçlar ile söylemler, camianın havasını değiştirdi ve saha dışında da birliği sağladı. Başarı geldikçe herkes tek yürek oldu.



10-TRİBÜNLERİ YENIDEN DOLDURDU

İsmael dönemindeki oyun ve sonuçlar taraftarları da soğutmuş, bazı maçlarda tribünlerde 20 bin civarı futbolsever yer almıştı. Şenol Güneş'le alınan seri galibiyetler, Vodafone Park'ta havayı değiştirdi. Tribünler tıklım tıklım dolmaya başladı.





'KİM İYİYMİŞ GÖRDÜK'

Derbide Beşiktaş adına iyi isimlerden olan Salih Uçan, performansının sebebini açıkladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, mücadelenin ardından A Spor' şöyle konuştu: "Perşembe günü maça konsantre olmak için tesiste kaldım. Orada spor kanallarını açtım, izliyorum. Herkes diyor ki 'G.Saray'ın orta sahası Beşiktaş'tan çok daha iyi. Beşiktaş'taki orta saha oyuncularından hiçbirini G.Saray'a almam.' Şimdi gördük sonucu."



İZİN GÜNÜNDE ÇALIŞTI

Galatasaray derbisinde skoru 3-1'e getiren son golü atan isim olan Aboubakar, teknik direktör Şenol Güneş'in futbolcuları serbest bıraktığı günde boş durmadı. Kamerunlu yıldız, dün öğlen özel antrenörü ile birlikte tesislerdeydi. Bireysel olarak çalışan 31 yaşındaki santrfor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına takımdan önce başlamış oldu.

Aboubakar, son 8 karşılaşmada 8 gol atarak Güneş'in kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı. Bu performansıyla ligin ilk yarısında 16 maçta 8 gol atan Wout Weghorst'u da yakaladı.