Fernando Muslera’nın performans düşüklüğünün sebebi belli oldu!

5 Şubat'taki Trabzonspor maçında ayak sırtı kemiklerinde kanama ve çökme meydana gelen Fernando Muslera, sakatlıktan döndü ama sezonun ilk yarısındaki performansını mumla arattı. Kupada Başakşehir, ligde Konyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Uruguaylı kalecideki düşüşün temelinde fiziksel olduğu kadar psikolojik sebepler de saklı. Bir süre önce ortaya çıkan dolandırıcılık skandalında Fernando Muslera da mağdurlar arasında yer alıyor.





EN AZ GOLÜ MUSLERA YEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 36 yaşındaki file bekçisi, maddi olarak yüklü miktarda kayıp yaşadı. Bu durum Muslera ve ailesini olumsuz etkiledi. Son iki hafta Karagümrük ve Beşiktaş'tan hatalarla dolu altı gol yiyen Muslera, saha dışında yaşadıklarının bedelini saha içinde ödemiş oldu. Takım arkadaşları, teknik heyet ve yönetim bu sıkıntılı süreçte deneyimli eldiveni ayağa kaldırmaya çalışacak. Muslera kalesinde gördüğü 26 golle şu ana kadar Süper Lig'in en az gol yiyen file bekçisi konumunda.