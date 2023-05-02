Galatasaray’da Rashica bilmecesi!

Galatasaray'ın, sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın, İngiltere Premier Lig'e yükselen Burnley'ye transfer olacağı ileri sürüldü. Kosovan Football, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Norwich City'nin, Burnleyile 11 milyon Pound karşılığındaanlaştığını iddia etti. Rashica'nın Türkiye temsilcisi Aykut Erçetin ise bu haberlerin gerçek olmadığını belirterek "Rashica'nınhedefi öncelikle sarı-kırmızılıtakımda şampiyonluk yaşamak.Galatasaray'da veTürkiye'de olmaktan çokmutlu. Gönlü kalmaktan yana" diye konuştu.
YENİ KÂBUSVODAFONE PARK!
1999'dan 2020'ye kadar deplasmanda F.Bahçe'yi yenemeyen G.Saray, son yıllarda ezeli rekabette üstünlüğü ele geçirdi. Kadıköy'deki son 8 derbinin 3'ünü kazanan, 3'ünden beraberlikle ayrılan Aslan'ın yeni kâbusu Vodafone Park oldu. Cimbom, son 8 sezonda Kadıköy'de 12 puan toplarken, aynı süreçte Beşiktaş'tan sadece 1 puan alabildi. Siyahbeyazlılar evinde oynadığı son 8 derbinin 7'sini kazanırken, sarı-kırmızılı takım 1 beraberlikle yetindi.
OLAY PAYLAŞIM ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbi sonrası siyahbeyazlı yönetici Serhan Çetinsaya'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Çetinsaya, "Gördüğünüz gibi lobi ve algı yapamadığınız maçlarda ne sahada kalabiliyorsunuz ne de maçı kazanabiliyorsunuz. Ancak 3'ün 1'ini alıyorsunuz" mesajını yazdı. Bu sözler büyük tepki çekerken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Umarız kendisi, en kısa zamanda Beşiktaş'taki bir mağazadan alelacele, ucuza alınmış, çakma yönetici kimliğinden kurtulup temsil ettiği asırlık camiaya yakışır bir yönetici hüviyetine kavuşur. Aksi halde Süleyman Seba'nın, Hakkı Yeten'in kemiklerini daha çok sızlatır" cevabını verdi.