Galatasaray’da Rashica bilmecesi!

Galatasaray'ın, sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın, İngiltere Premier Lig'e yükselen Burnley'ye transfer olacağı ileri sürüldü. Kosovan Football, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini elinde bulunduranRashica'nın Türkiye temsilcisi Aykut Erçetin ise bu haberlerin gerçek olmadığını belirterekGönlü kalmaktan yana" diye konuştu.1999'dan 2020'ye kadar deplasmanda F.Bahçe'yi yenemeyen G.Saray, son yıllarda ezeli rekabette üstünlüğü ele geçirdi. Kadıköy'deki son 8 derbinin 3'ünü kazanan, 3'ünden beraberlikle ayrılan Aslan'ın yeni kâbusu Vodafone Park oldu. Cimbom, son 8 sezonda Kadıköy'de 12 puan toplarken, aynı süreçte Beşiktaş'tan sadece 1 puan alabildi. Siyahbeyazlılar evinde oynadığı son 8 derbinin 7'sini kazanırken, sarı-kırmızılı takım 1 beraberlikle yetindi.Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbi sonrası siyahbeyazlı yönetici Serhan Çetinsaya'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Çetinsaya, "Gördüğünüz gibi lobi ve algı yapamadığınız maçlarda ne sahada kalabiliyorsunuz ne de maçı kazanabiliyorsunuz. Ancak 3'ün 1'ini alıyorsunuz" mesajını yazdı. Bu sözler büyük tepki çekerken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Umarız kendisi, en kısa zamanda Beşiktaş'taki bir mağazadan alelacele, ucuza alınmış, çakma yönetici kimliğinden kurtulup temsil ettiği asırlık camiaya yakışır bir yönetici hüviyetine kavuşur. Aksi halde Süleyman Seba'nın, Hakkı Yeten'in kemiklerini daha çok sızlatır" cevabını verdi.