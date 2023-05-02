Hesap kesmedik oyuncuyu kazandık

Süper Lig'de zirve yarışına heyecan getiren Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, SABAH Spor'a konuştu: "Ezeli rakiplerimizi yendik ama şampiyonluk şansını henüz yakalayamadık. Sonuçlardan mutluyuz, bulunduğumuz yerden değiliz." "Futbolcuya her yanlışında hesap kesmek doğru değil. Biz onları kazanmaya çalışıyoruz. Bir yanlışta gönderme seçeneğiniz de var ama bu doğru değil."
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı… Bunda en büyük pay hiç şüphesiz önce Fenerbahçe, ardındanda Galatasaray'ı yenen Beşiktaş'ın… Sezon ortasında devraldığı siyah-beyazlı takımla büyük bir çıkış yakalayan, Türkfutbolunun emektarıŞenol Güneş'i '1 Mayısİşçi Bayramı'nda' aradık. Hem bu anlamlı günü sorduk hem de Galatasaray derbisinin ardından Süper Lig'de kalan haftalarda yaşanacak büyük rekabeti.
ÇALIŞAN, ÜRETEN HERKES İŞÇİDİR Hocam öncelikle 1 Mayıs İşçiBayramınızı kutlamak isterim. Siz defutbolun ve Beşiktaş'ın bir işçisisiniz.Mesajınız nedir?
1 Mayıs, işçilerin ve emekçilerin bayramı. 1800'lü yıllardan bugüne kadar dünyanın her yerinde kutlanarak gelmiş. Herkes emeğinin karşılığını tam almalı. Çalışan herkes işçi. Evdekihanım da yanında binlerce insançalıştıran patron da. İşçi emek harcayandır, üretendir. Patron da bunu yönetendir. Yoksa patron hazır yiyen değildir. Aynı toprakların üzerinde zengini,işçiyi ayırmadan mutlu bir şekildeyaşanmalı.
DERBİLER ŞAMPİYONLUKLA EŞDEĞER Ligin tepesi alev aldı. Bundaönce Fenerbahçe, sonra da Galatasaray'ıyenerek payınız büyük. Kalanhaftalarda hem kendi şansınızıhem de rakiplerinizin şansını nasılyorumlarsınız?
Büyük takımların kendi arasındaki maçlar her zaman gündemin ilk sırasında yer alıyor. Çünkü bir geçmiş var, bir dostluk var ve gelecekte de hep böyle olacak. Kazanıp, kaybetmek önemli ama sonuçta ne olacağı daha önemli ve en çok merak edilen konu. Bizim birbirimizle oynadığımız maçlarşampiyonlukla eşdeğer. Biz rakiplerimizi yendik ama şampiyonluk şansını henüz yakalayamadık. Ama geriden gelen bir takım olarak üçüncüyüz. Sonuçlardan mutluyuz ama bulunduğumuz yerden mutlu değiliz.
İŞİMİ İYİ YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM Beşiktaş'a farklıbir hava ve heyecangetirdiniz. Neyi değiştirdiniz?Başarıdakisırrınız nedir?
Önce kendimi değiştirdim. Sonra etrafıma katkı yaptım. Ortayaprensiplerkoyduğunuz, birdisiplin sağladığınızzaman yolalırsınız. Ben burada tek başıma değilim. Beşiktaş Kulübü'nün bir yönetimi var. Benimle birlikte teknik kadroda görev yapan birçok isim var. Hepsi ayrı ayrı emek veriyor. Taraftarlarımız var. Onlar da bu işin en büyük parçası. Hepimiz değişiyoruz ve gelişiyoruz. Başarının abartılı vetaşıyamayacağım bir şekildebenim üzerimden verilmesinidoğru bulmuyorum. Bu beni mahcup ediyor, bunun altında eziliyorum. İşimi iyi yaptığımiçin memnunum. Ama dediğimgibi taşıyamayacağım şekilde,her şeyi benim üzerimdenvermek yanlış. Bunların etkisi altında kalmamalı. Övgühak edilenden fazla olunca,taşınacak yük değil. Bunu iyiidare etmeyi bilmek ve altındaezilmemek çok önemli.
ÇOK EFENDİVE BAŞARILI Ligde görev yapan pek çok hoca öğrenciniz. EmreBelözoğlu, Fatih Tekke, Çağdaş Atan... Okan Buruk da bunlardanbiri. Onlar için ne söylersiniz?
Onlarla gurur duyuyorum. Okan da çok efendi, başarılı. Oyuncu olarak da bu işe çok emek verdi. Çalıştı, yoktan var etti. Antrenör olarak da çalıştığı tüm takımlarda çok iyi çıkış yaptı. O ve diğer arkadaşların hepsiyle gurur duyuyorum. Başarılı olanın yaşına, gençliğine bakmadan bilgisinden faydalanmak gerekir. Yeni-eski, usta-çırak ayrımı yapmamak gerek. Hepsi lazım. Mesela tıp okursunuz ama hastaneye girdiğiniz anda yaşanan tecrübe, etrafınızdaki doktorlardan öğrendikleriniz daha fazladır. Sahada da bu iş böyle. Biz tecrübelilerin de genç arkadaşlara destek olması gerek. Maçta Okan hocayla kısa bir tartışmayaşandı ekranlara da yansıyan.Neden gerildiniz?
Maçın heyecanı ile bir itiraz vardı. Ekranlara nasıl yansıdı bilmiyorum ama böyle bir algı oluşmasına alet olduğumuz için üzgünüm. Ben bütün antrenörlere saygılıyım. Aramızdaki büyütülecek bir şey değil.
MAÇ BİTTİ ARTIK KOŞMA DEDİM! Galatasaray maçı sonrasında saha içindeAboubakar'la güzel bir diyaloğunuzvardı. Çok özel değilse ne konuştunuz?Tribünleri selamlıyordu. Baktım çokkoşuyor. Dedim ki o kadar koşmanagerek yok, maç bitti. Artık yürüyeyürüye gidebilirsin. Yorulma.
HER YANLIŞTAGÖNDERMEK DEBİR SEÇENEK Hocam 'Kendimideğiştirdim' dediniz?Nasıl bir değişimdi bu?
Takımdaki şartlara göre bir tespit yapıyorsunuz. Oyuncunun düşüncesi var. Beklentilerin hepsini uyum içinde yapmalısınız. Oyuncunun her yanlışında hesap kesmek doğru değil. Biz hesap kesmiyoruz, onları kazanmaya çalışıyoruz. Yoksa bir yanlışta gönderme seçeneğiniz de var ama bu doğru değil. Biz önce düşünce ve çalışma olarak değiştirmeye çalıştık. Buna rağmen olmayınca da olmayanları işin dışında tuttuk.