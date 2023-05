Hesap kesmedik oyuncuyu kazandık

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı… Bunda en büyük pay hiç şüphesizBeşiktaş'ın… Sezon ortasında devraldığı siyah-beyazlı takımla büyük bir çıkış yakalayan,Hem bu anlamlı günü sorduk hem de Galatasaray derbisinin ardından Süper Lig'de kalan haftalarda yaşanacak büyük rekabeti.1 Mayıs, işçilerin ve emekçilerin bayramı. 1800'lü yıllardan bugüne kadar dünyanın her yerinde kutlanarak gelmiş. Herkes emeğinin karşılığını tam almalı.İşçi emek harcayandır, üretendir. Patron da bunu yönetendir. Yoksa patron hazır yiyen değildir.Büyük takımların kendi arasındaki maçlar her zaman gündemin ilk sırasında yer alıyor. Çünkü bir geçmiş var, bir dostluk var ve gelecekte de hep böyle olacak. Kazanıp, kaybetmek önemli ama sonuçta ne olacağı daha önemli ve en çok merak edilen konu.Biz rakiplerimizi yendik ama şampiyonluk şansını henüz yakalayamadık. Ama geriden gelen bir takım olarak üçüncüyüz. Sonuçlardan mutluyuz ama bulunduğumuz yerden mutlu değiliz.Önce kendimi değiştirdim. Sonra etrafıma katkı yaptım.Ben burada tek başıma değilim. Beşiktaş Kulübü'nün bir yönetimi var. Benimle birlikte teknik kadroda görev yapan birçok isim var. Hepsi ayrı ayrı emek veriyor. Taraftarlarımız var. Onlar da bu işin en büyük parçası. Hepimiz değişiyoruz ve gelişiyoruz.Bu beni mahcup ediyor, bunun altında eziliyorum.Bunların etkisi altında kalmamalı.Onlarla gurur duyuyorum. Okan da çok efendi, başarılı. Oyuncu olarak da bu işe çok emek verdi. Çalıştı, yoktan var etti. Antrenör olarak da çalıştığı tüm takımlarda çok iyi çıkış yaptı. O ve diğer arkadaşların hepsiyle gurur duyuyorum. Başarılı olanın yaşına, gençliğine bakmadan bilgisinden faydalanmak gerekir. Yeni-eski, usta-çırak ayrımı yapmamak gerek. Hepsi lazım. Mesela tıp okursunuz ama hastaneye girdiğiniz anda yaşanan tecrübe, etrafınızdaki doktorlardan öğrendikleriniz daha fazladır. Sahada da bu iş böyle. Biz tecrübelilerin de genç arkadaşlara destek olması gerek.Maçın heyecanı ile bir itiraz vardı. Ekranlara nasıl yansıdı bilmiyorum ama böyle bir algı oluşmasına alet olduğumuz için üzgünüm. Ben bütün antrenörlere saygılıyım. Aramızdaki büyütülecek bir şey değil.Tribünleri selamlıyordu. Baktım çokkoşuyor. Dedim ki o kadar koşmanagerek yok, maç bitti. Artık yürüyeyürüye gidebilirsin. Yorulma.Takımdaki şartlara göre bir tespit yapıyorsunuz. Oyuncunun düşüncesi var. Beklentilerin hepsini uyum içinde yapmalısınız. Oyuncunun her yanlışında hesap kesmek doğru değil. Biz hesap kesmiyoruz, onları kazanmaya çalışıyoruz. Yoksa bir yanlışta gönderme seçeneğiniz de var ama bu doğru değil. Biz önce düşünce ve çalışma olarak değiştirmeye çalıştık. Buna rağmen olmayınca da olmayanları işin dışında tuttuk.