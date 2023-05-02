İrfan Can’a Ada yolu gözüktü

F.Bahçe'nin Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat, performansı ile kulüpleri peşine taktı. Altay'ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan 24 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi Southampton'ın gündemine girdi. Premier Lig takımının, alt lige düşmesi halinde kalecisi Bazunu'yu satacağı ve İrfan'la yola devam edeceği kaydedildi. Göztepe'nin %70 hissesini elinde bulunduran Sport Republic şirketi, aynı zamanda Southampton'ın da sahibi.