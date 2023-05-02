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Giriş Tarihi: 2.5.2023

İrfan Can’a Ada yolu gözüktü

İrfan Can’a Ada yolu gözüktü

Göztepe’nin %70’inin, Southampton’ın ise tamamının sahibi olan şirket, genç kaleciyi İngiltere’ye götürüyor

F.Bahçe'nin Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat, performansı ile kulüpleri peşine taktı. Altay'ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan 24 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi Southampton'ın gündemine girdi. Premier Lig takımının, alt lige düşmesi halinde kalecisi Bazunu'yu satacağı ve İrfan'la yola devam edeceği kaydedildi. Göztepe'nin %70 hissesini elinde bulunduran Sport Republic şirketi, aynı zamanda Southampton'ın da sahibi. İrfan Can, A.Gücü, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivas maçlarında göz doldurmuştu.

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İrfan Can’a Ada yolu gözüktü
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