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Giriş Tarihi: 2.5.2023 13:14

İstanbulspor düşme hattında rahat bir nefes aldı

İHA
İstanbulspor düşme hattında rahat bir nefes aldı

Süper Lig’de son 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan İstanbulspor, küme düşme hattında bulunan en yakın takipçisi Giresunspor ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada İstanbulspor, konuk ettiği Giresunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 32'ye çıkaran ve 15. sırada yer alan İstanbul ekibi, bir üst basamakta bulunan Kasımpaşa ile arasındaki puan fakını 2'ye düşürürken, en yakın takipçisi Giresunpor ile puan farkını da 5'ye yükseltti. İstanbulspor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta da yenilmedi. Sarı-siyahlılar, bu müsabakalarda Medipol Başakşehir ve Giresunspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, Antalyaspor ve Fenerbahçe'yle de 3-3 berabere kaldı.

EZE, SON 4 MAÇTA ATTIĞI 3 GOLLE TAKIMINI TAŞIDI
Devre arasında Eyüpspor'dan kiralık olarak transfer edilen Emeka Eze, sarı-siyahlı formayla çıktığı son 4 lig maçında 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Nijeryalı oyuncu, İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan Medipol Başakşehir müsabakasında galibiyet golünü, 3-3 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasında son golü, 1-0 kazanılan Giresunspor mücadelesinde de maçın tek golünü kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, toplamda ise İstanbulspor formasıyla 12 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaştı.



İSTANBULSPOR, KALAN 4 MAÇINI DA İSTANBUL'DA OYNAYACAK
İstanbulspor, ligin bitimine 6 hafta kala hükmen galip sayılacağı Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının dışında oynayacağı son 4 karşılaşmanın hepsini İstanbul'da oynayacak. Sarı-siyahlılar, söz konusu dönemde Galatasaray, Adana Demirspor ve Ümraniyespor'la evinde, Kasımpaşa ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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