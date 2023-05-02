Jorge Jesus'tan takıma motivasyon konuşması! "Artık daha çok inanın"

F.Bahçe'de umutlar ikinci kez yeşerdi... Galatasaray'ın Karagümrük beraberliğinde Fenerbahçe de İstanbulspor'a puan kaybedince ayağına gelen fırsatı sarılacivertliler tepmiş, artık şampiyonluk umutları iyice azalmıştı. Bu kez derbi haftasında Fenerbahçe hata yapmayarak Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmeyi başardı.

Fenerbahçe yönetimi, teknik heyeti, oyuncu kadrosu bu yeni haftaya tam bir kenetlenme ile başladı. İlk olarak kupada yarın Sivasspor karşısıda avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertliler, sonrasında Giresunspor deplasmanını kazasız bir şekilde geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularına öz güven aşılarken, şampiyonluğa inançlı olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Portekizli teknik adam, "Artık zafere daha çok inanın" sözleri ile takımını motive ediyor.