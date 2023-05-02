‘Kulüpler kapısının önünü temizlesin’

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün Ankara kulüplerini ziyaret etti. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Riva'da kendisiyle görüşmesi hakkında konuşan Büyükekşi, "Bu ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz katkısı yok.Hakemlerin ve MHK'nin etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın. Kulüpler kendi kapılarının önünü süpürsün.Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptı ve gol oldu' diyor.Önemli olan iyi niyet" diye konuştu.