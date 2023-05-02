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Giriş Tarihi: 2.5.2023

‘Kulüpler kapısının önünü temizlesin’

‘Kulüpler kapısının önünü temizlesin’
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün Ankara kulüplerini ziyaret etti. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Riva'da kendisiyle görüşmesi hakkında konuşan Büyükekşi, "Bu ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz katkısı yok. Biz kimseden etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nin etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın. Kulüpler kendi kapılarının önünü süpürsün. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptı ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet" diye konuştu.

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‘Kulüpler kapısının önünü temizlesin’
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