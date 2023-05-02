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Giriş Tarihi: 2.5.2023 11:27

Marek Hamsik'ten Napoli ve Trabzonspor sözleri!

Marek Hamsik’ten Napoli ve Trabzonspor sözleri!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik merak edilen sorularlı cevaplamak için basın mensupları ile bir araya geldi. Hamsik,"Trabzonspor'un daha iyi olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hoca değişiklikleri kolay değil" diyerek, " Napoli'nin şampiyonluğundan çok mutluyum. Ama kutlamalara katılamayacağım. 33 yıl sonra gelecek şampiyonluk sonrasında aylar süren kutlamalar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Marek Hamsik, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Hamsik'in tüm açıklamaları...

Trabzonspor, Napoli gibi çok özel bir kulüp. İlk şampiyonluğumu burada yaşadım. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutlu değiliz. Futbol böyle bir şey, bazen olmaz. 35 yaşındayım ama her gün çalışıyorum. Trabzonspor'un daha iyi olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hoca değişiklikleri kolay değil.

Şampiyonlar Ligi bizim en büyük hedefimizdi ama maalesef buna ulaşamadık. Bu da bizi etkiledi. Yoğun maç takviminin etkisinde kaldık. İstediğiniz sonuçları alamayınca devam edebilmek kolay olmuyor. Şu anda önümüz daha açık. Yeni teknik direktörümüzle yeni bir oyun anlayışına sahibiz, Trabzonspor'u güzel günler bekliyor.

Benim bir futbol akademim var. 400 genç burada eğitim görüyor. Futbol sonrası hayatımda da bunu yapabilirim. Genç futbolcu adaylara öğrendiklerimden bir şeyler katabilmek istiyorum. Ben futbolun tadını çıkarmaya odaklandım. Önümüzdeki 7 maça bakıyorum. Trabzonspor'un efsanelerinden biri olarak gösterilmek çok büyük mutluluk.

Hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak görev yapmayı seviyorum. İki oğlum da çok yetenekli futbolcu, çok şanslıyım.

Napoli'nin şampiyonluğundan çok mutluyum. Ama kutlamalara katılamayacağım. 33 yıl sonra gelecek şampiyonluk sonrasında aylar süren kutlamalar olacaktır.

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Marek Hamsik'ten Napoli ve Trabzonspor sözleri!
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