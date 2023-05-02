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Giriş Tarihi: 2.5.2023 14:09 Son Güncelleme: 2.5.2023 14:10

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe’de sakatlık şoku!

Fenerbahçe, milli oyuncusu İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekip, İsmail Yüksek ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
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