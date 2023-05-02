Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı! 4 eksikle Sivas’a gidiyorlar...

Fenerbahçe, 3 Mayıs Çarşamba akşamı deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
KADRODA 4 EKSİK VAR
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, İsmail Yüksek, Enner Valencia ve kart cezalısı İrfan Can Kahveci'den yoksun bir şekilde Sivas'a gidecek.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;