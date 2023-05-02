Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF PFDK sevklerini açıkladı! Fenerbahçe'ye büyük şok...
Giriş Tarihi: 2.5.2023 23:16

TFF PFDK sevklerini açıkladı! Fenerbahçe'ye büyük şok...

AA
TFF PFDK sevklerini açıkladı! Fenerbahçe’ye büyük şok...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ali Koç'un, Fenerbahçe Kulübünün sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Beşiktaş Kulübü asbaşkanları Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya da Ali Koç'la aynı gerekçeyle kurula sevk edilen isimler oldu.

Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci ile Arabam.com Konyaspor maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas da kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildi.

Bitexen Giresunspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş da çeşitli gerekçelerle kurula gönderildi.

Öte yandan Giresunspor'dan ayrılma kararı alan teknik direktör Hakan Keleş'in de kurula sevk edilmesine karar verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li isimler Karadeniz gazını övdükçe "Gaz yok" diyen Babacan kaçacak delik aradı!
Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Antalya'da coşkulu kalabalık: Başkan Erdoğan: Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve PKK'nın isteğine açık onay! CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları!
Aytun Çıray genel başkanını yalanladı! Çıray’dan Akşener'e yanıt: Gerçek dışı açıklamada bulundu
Sen gittin ya bir şey kalmadı buralarda
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF PFDK sevklerini açıkladı! Fenerbahçe'ye büyük şok...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA