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Giriş Tarihi: 2.5.2023

Yarış Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçer Beşiktaş’ın şansı az!

Yarış Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçer Beşiktaş’ın şansı az!
MURAT ÖZBOSTAN SORDU LEVENT TÜZEMEN YANITLADI

Önemli bir hafta geride kaldı. Beşiktaş'ın G.Saray'ı yenmesiyle zirvede taşlar yerinden oynadı. Kalan haftalarda ne olur?
Şenol Güneş ile çıkışa geçen Beşiktaş, sadece bir derbi kazandı. Yönetimin 'Şampiyonluk yarışında biz de varız' sözüne katılmıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın önünde hem F.Bahçe hem de G.Saray var. Eğer G.Saray, 1-0 öne geçtikten sonra oyun formatını önde baskı yapmaktan çıkarıp alan savunmasına çekseydi, kaybetmezdi. Ayrıca Muslera, alternatifsiz olduğu için disiplinsiz davranmaya devam ediyor. Yaşadığı parasal kayıp kafasını karıştırmış. Okan hoca, Karagümrük maçındaki hatasından sonra Muslera'yı uyardıysa ve Uruguaylı bildiğini okuyorsa, bu otoritesizliktir. G.Saray'ın önünde, F.Bahçe maçına kadar 4'te 4 yapabilecek bir seri var. Ligin ilk yarısında bu 4 takımı yenmişlerdi. Beşiktaş kazanıp sıralamayı kovalayacaktır. Ama şampiyonluk şansı çok az.

BURUK KENDİYLE YÜZLEŞMELİ
G.Saray'da hezimetin faturası Okan Buruk'a çıkartıldı. Buruk kendini ve bu takımı nasıl toparlar?
Okan Buruk formsuz. Alanyaspor maçından sonra bence zihninden Gomis olayını atamadı ve bazı oyuncuların kötü oynamasını görmesine rağmen müdahale etmekte hep geç kaldı. Ya isimlerin büyüklüğünden etkilendi ya da oyunu okuyamadı. Konya'da 1-0 öne geçti, kaybetti. Karagümrük maçında 1-0 öne geçti, beraberliği zor kurtardı. Beşiktaş maçında İcardi ile golü buldu ama farklı kaybetti. Oyuncuları motive etmekten çok Okan hoca kendisiyle yüzleşmeli, 'Nerede hata yapıyorum' demeli ve fizik gücü yetersiz oyunculardan sürekli ön alan baskısını beklememeli. Futbolu bazen hücum ederek, bazen de akıllı savunma yaparak oynarsınız. Guardiola şöyle der; "Bir maçı kazanmak için önce gol yememek gerekir."

NEFRET DİLİ KABUL EDİLEMEZ...
Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya attığı bir tweette, G.Saray camiasına yönelik ağır ifadeler kullandı. Sahada yaşananların, saha dışında bel altına inmesi için yorumunuz nedir?
Bir Beşiktaş yöneticisinin G.Saray galibiyetinden sonra attığı tweet, utanç vericidir. G.Saray'ın doğrudan F.Bahçe'ye yaptığı açıklamasına Beşiktaş yöneticisi neden cevap verme gereği duyuyor? Kullandığı nefret dili normal karşılanamaz. O yönetici, koskoca bir camiaya '3'ün 1'ini aldınız' diyemez. Acaba o yöneticinin amacı G.Saray'a küfrederek Ali Koç'un gözüne girmek mi? Kaldı ki söz konusu Beşiktaş'ın istediği Gaziantep ve Hatay maçlarından puan almaksa, o konuda başı F.Bahçe çekti. İlk yarıdaki maçların sayılmasına en başta Ali Koç destek verdi. Söz konusu G.Saray ise en farklı cepheler bile çıkar birlikteliği yapıyor ve Haçlı orduları gibi G.Saray'ın üzerine saldırıyor.

LİDER DEĞİLSE SEBEBİ JESUS
Fenerbahçe'de sakatlanmayan adam kalmadı… Taraftar, takımı protesto etti. Yönetim istifaya çağrıldı. Jesus, Flamengo'nun kapısından döndü. Kaynayan kazana rağmen Fenerbahçe yarışta. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Bu kadar geniş kadroya rağmen F.Bahçe, evinde 3-0 kaybettiği G.Saray maçından sonra liderlik koltuğuna hiç oturamamışsa bunun cevabını, kurt hoca denilen Jorge Jesus vermeli. Buruk, nasıl Gomis olayından sonra kafaca dağıldıysa Brezilya Milli Takımı dedikoduları, Brezilya basınına verilen röportajlar, "Jesus, Flamengo'ya gidiyor" haberleri ve Portekizli hocanın, "Hangi hoca Brezilya'yı çalıştırmak istemez" sözleri, kafaca dağılmasına neden oldu.

BÜYÜKEKŞİ'YE KATILMIYORUM
TFF Başkanı Büyükekşi, "Ziyaretler bizi etkilemez. Herkes kapısının önünü süpürsün" dedi. Bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz?
TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, bir konuştu pir konuştu ve kulüplere ders olacak açıklamalar yaptı. "Kulüpler kendi kapısının önünü süpürsün" derken yöneticilere ve başkanlara, her başarısızlığının faturasını TFF'ye keseceğinize, aynanın karşısına geçip kendinizle yüzleşin, sonra bize laf edin" mesajını verdi. Keşke Büyükekşi, bu açıklamayı çok daha erken yapsaydı, polemiklerin, kulüplerin ziyaretlerinin önünü keserdi. Ancak Büyükekşi'nin "Hakemler iyi niyetli" sözüne katılmıyorum. Çünkü Halil Umut Meler dışında FIFA kokartı takacak bir hakemimiz yok. Yeteneksiz, kalitesiz ve çapsız bir hakem kadrosuna sahibiz. Özellikle VAR tam bir skandal.

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Yarış Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçer Beşiktaş’ın şansı az!
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