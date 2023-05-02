Yarış Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçer Beşiktaş’ın şansı az!

Güneş ile çıkışa geçen Beşiktaş, sadece bir derbi kazandı. Yönetimin 'Şampiyonluk yarışında biz de varız' sözüne katılmıyorum.Eğer G.Saray, 1-0 öne geçtikten sonra oyun formatını önde baskı yapmaktan çıkarıp alan savunmasına çekseydi, kaybetmezdi. Ayrıca Muslera, alternatifsiz olduğu için disiplinsiz davranmaya devam ediyor.Okan hoca, Karagümrük maçındaki hatasından sonra Muslera'yı uyardıysa ve Uruguaylı bildiğini okuyorsa, bu otoritesizliktir.Ligin ilk yarısında bu 4 takımı yenmişlerdi.Buruk formsuz. Alanyaspor maçından sonra bence zihninden Gomis olayını atamadı ve bazı oyuncuların kötü oynamasını görmesine rağmen müdahale etmekte hep geç kaldı.Konya'da 1-0 öne geçti, kaybetti. Karagümrük maçında 1-0 öne geçti, beraberliği zor kurtardı. Beşiktaş maçında İcardi ile golü buldu ama farklı kaybetti.ve fizik gücü yetersiz oyunculardan sürekli ön alan baskısını beklememeli. Futbolu bazen hücum ederek, bazen de akıllı savunma yaparak oynarsınız. Guardiola şöyle der; "Bir maçı kazanmak için önce gol yememek gerekir."Beşiktaş yöneticisinin G.Saray galibiyetinden sonra attığı tweet, utanç vericidir. G.Saray'ın doğrudan F.Bahçe'ye yaptığı açıklamasına Beşiktaş yöneticisi neden cevap verme gereği duyuyor?O yönetici, koskoca bir camiaya '3'ün 1'ini aldınız' diyemez.Kaldı ki söz konusu Beşiktaş'ın istediği Gaziantep ve Hatay maçlarından puan almaksa, o konuda başı F.Bahçe çekti. İlk yarıdaki maçların sayılmasına en başta Ali Koç destek verdi. Söz konusu G.Saray ise en farklı cepheler bile çıkar birlikteliği yapıyor vekadar geniş kadroya rağmen F.Bahçe, evinde 3-0 kaybettiği G.Saray maçından sonra liderlik koltuğuna hiç oturamamışsa bunun cevabını, kurt hoca denilen Jorge Jesus vermeli. Buruk, nasıl Gomis olayından sonra kafaca dağıldıysa Brezilya Milli Takımı dedikoduları, Brezilya basınına verilen röportajlar,haberleri ve Portekizli hocanın, "Hangi hoca Brezilya'yı çalıştırmak istemez" sözleri, kafaca dağılmasına neden oldu.Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, bir konuştu pir konuştu ve kulüplere ders olacak açıklamalar yaptı.derken yöneticilere ve başkanlara, her başarısızlığının faturasını TFF'ye keseceğinize, aynanın karşısına geçip kendinizle yüzleşin, sonra bize laf edin" mesajını verdi.Ancak Büyükekşi'nin "Hakemler iyi niyetli" sözüne katılmıyorum. Çünkü Halil Umut Meler dışında FIFA kokartı takacak bir hakemimiz yok. Yeteneksiz, kalitesiz ve çapsız bir hakem kadrosuna sahibiz. Özellikle VAR tam bir skandal.