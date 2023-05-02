Yarış Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçer Beşiktaş’ın şansı az!

Önemli bir haftageride kaldı. Beşiktaş'ınG.Saray'ı yenmesiyle zirvedetaşlar yerinden oynadı.Kalan haftalarda ne olur? Şenol Güneş ile çıkışa geçen Beşiktaş, sadece bir derbi kazandı. Yönetimin 'Şampiyonluk yarışında biz de varız' sözüne katılmıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın önündehem F.Bahçe hem de G.Sarayvar. Eğer G.Saray, 1-0 öne geçtikten sonra oyun formatını önde baskı yapmaktan çıkarıp alan savunmasına çekseydi, kaybetmezdi. Ayrıca Muslera, alternatifsiz olduğu için disiplinsiz davranmaya devam ediyor. Yaşadığı parasal kayıp kafasınıkarıştırmış. Okan hoca, Karagümrük maçındaki hatasından sonra Muslera'yı uyardıysa ve Uruguaylı bildiğini okuyorsa, bu otoritesizliktir. G.Saray'ın önünde,F.Bahçe maçına kadar 4'te 4yapabilecek bir seri var. Ligin ilk yarısında bu 4 takımı yenmişlerdi. Beşiktaş kazanıp sıralamayıkovalayacaktır. Amaşampiyonluk şansı çok az.
BURUK KENDİYLE YÜZLEŞMELİ G.Saray'dahezimetin faturasıOkan Buruk'a çıkartıldı.Buruk kendini ve butakımı nasıl toparlar? Okan Buruk formsuz. Alanyaspor maçından sonra bence zihninden Gomis olayını atamadı ve bazı oyuncuların kötü oynamasını görmesine rağmen müdahale etmekte hep geç kaldı. Ya isimlerin büyüklüğündenetkilendi ya da oyunu okuyamadı. Konya'da 1-0 öne geçti, kaybetti. Karagümrük maçında 1-0 öne geçti, beraberliği zor kurtardı. Beşiktaş maçında İcardi ile golü buldu ama farklı kaybetti. Oyuncularımotive etmekten çok Okan hocakendisiyle yüzleşmeli, 'Nerede hatayapıyorum' demeli ve fizik gücü yetersiz oyunculardan sürekli ön alan baskısını beklememeli. Futbolu bazen hücum ederek, bazen de akıllı savunma yaparak oynarsınız. Guardiola şöyle der; "Bir maçı kazanmak için önce gol yememek gerekir."
NEFRET DİLİ KABUL EDİLEMEZ... Beşiktaş AsbaşkanıSerhan Çetinsaya attığı birtweette, G.Saray camiasınayönelik ağır ifadeler kullandı.Sahada yaşananların,saha dışında bel altına inmesiiçin yorumunuz nedir? Bir Beşiktaş yöneticisinin G.Saray galibiyetinden sonra attığı tweet, utanç vericidir. G.Saray'ın doğrudan F.Bahçe'ye yaptığı açıklamasına Beşiktaş yöneticisi neden cevap verme gereği duyuyor? Kullandığı nefret dili normalkarşılanamaz. O yönetici, koskoca bir camiaya '3'ün 1'ini aldınız' diyemez. Acaba o yöneticininamacı G.Saray'aküfrederek Ali Koç'ungözüne girmek mi? Kaldı ki söz konusu Beşiktaş'ın istediği Gaziantep ve Hatay maçlarından puan almaksa, o konuda başı F.Bahçe çekti. İlk yarıdaki maçların sayılmasına en başta Ali Koç destek verdi. Söz konusu G.Saray ise en farklı cepheler bile çıkar birlikteliği yapıyor ve Haçlı ordularıgibi G.Saray'ınüzerine saldırıyor.
LİDER DEĞİLSE SEBEBİ JESUS Fenerbahçe'de sakatlanmayanadam kalmadı… Taraftar,takımı protesto etti. Yönetim istifayaçağrıldı. Jesus, Flamengo'nunkapısından döndü. Kaynayankazana rağmen Fenerbahçe yarışta.Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu kadar geniş kadroya rağmen F.Bahçe, evinde 3-0 kaybettiği G.Saray maçından sonra liderlik koltuğuna hiç oturamamışsa bunun cevabını, kurt hoca denilen Jorge Jesus vermeli. Buruk, nasıl Gomis olayından sonra kafaca dağıldıysa Brezilya Milli Takımı dedikoduları, Brezilya basınına verilen röportajlar, "Jesus,Flamengo'ya gidiyor" haberleri ve Portekizli hocanın, "Hangi hoca Brezilya'yı çalıştırmak istemez" sözleri, kafaca dağılmasına neden oldu.
BÜYÜKEKŞİ'YE KATILMIYORUM TFF Başkanı Büyükekşi, "Ziyaretlerbizi etkilemez. Herkes kapısının önünüsüpürsün" dedi. Bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz? TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, bir konuştu pir konuştu ve kulüplere ders olacak açıklamalar yaptı. "Kulüpler kendi kapısınınönünü süpürsün" derken yöneticilere ve başkanlara, her başarısızlığının faturasını TFF'ye keseceğinize, aynanın karşısına geçip kendinizle yüzleşin, sonra bize laf edin" mesajını verdi. Keşke Büyükekşi, bu açıklamayıçok daha erken yapsaydı, polemiklerin,kulüplerin ziyaretlerinin önünükeserdi. Ancak Büyükekşi'nin "Hakemler iyi niyetli" sözüne katılmıyorum. Çünkü Halil Umut Meler dışında FIFA kokartı takacak bir hakemimiz yok. Yeteneksiz, kalitesiz ve çapsız bir hakem kadrosuna sahibiz. Özellikle VAR tam bir skandal.