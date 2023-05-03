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Giriş Tarihi: 3.5.2023 12:50

Hüseyin Eroğlu’ndan kanserle mücadele eden kadınlar yararına örnek davranış

DHA
Hüseyin Eroğlu’ndan kanserle mücadele eden kadınlar yararına örnek davranış

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin EroğluSağlıkta Kalite Derneği (SAĞKAL) ile işbirliği çerçevesinde 7 Mayıs Pazar günü startı verilecek Uluslararası İzmir Maratonu’nda kanserle mücadele eden kadınlar yararına koşacak.

Şimdiye kadar birçok sosyal sorumluluk projesine katıldığını ancak ilk kez böyle geniş kapsamlı bir projede yer alacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Hayatım hep sporun içinde geçti. Gerek yönettiğimiz takımlara, gerekse yetiştirdiğimiz sporculara başarıya giden yolda hep rol model olmaya dikkat ettim. Bu kez de kanser tedavisi gören kadınlarımızın Umut Atölyesi Evleri'nde ücretsiz barınmalarını sağlamak amacıyla SAĞKAL Derneği adına bir kampanya açtım. http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC100361 linki ile sayfama girerek, yapılacak bağışlarla birçok hastamıza çare olabiliriz diye düşünüyorum. Buradan toplanacak yardımla İzmir Bayraklı'da bir evi daha hizmete açacağız. Yardımın büyüğü küçüğü olmaz. Herkes gücü ölçüsünde destek olmalı. Bu hayatta yere düştüğünde değil, ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde yenilirsin. Böyle bir projede SAĞKAL'ın dinamik isimleriyle birlikte olmaktan da gururluyum. Samsun'daki şampiyonluk kupası töreni için İzmir'de olamayacağım, ama yarışa sanal olarak katılacağım" dedi.

SAĞKAL Yönetim Kurulu Başkan Op. Dr. Cüneyt Tuğrul, "STK'lar sivil toplumun vicdanıdır, Hüseyin Eroğlu hocamız, şampiyona yakışır örnek ve alkışlanacak bir jest yapmıştır. Hastalarımız ve gönüllülerimiz adına kendisine ve bağışçılarına şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.


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Hüseyin Eroğlu’ndan kanserle mücadele eden kadınlar yararına örnek davranış
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