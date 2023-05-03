Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Messi kadro dışı
Giriş Tarihi: 3.5.2023

Messi kadro dışı

Messi kadro dışı
LIONEL Messi'nin, kulübü Paris-Saint Germain'den izin almadan futbol elçisi olduğu Suudi Arabistan'a gitmesi başına büyük iş açtı. RMC Sport'un haberine göre; kulüp yönetiminin, Arjantinli yıldızın bu ziyaretten dolayı rahatsızlık duyduğu ve yıldız futbolcuyu 2 hafta kadro dışı bıraktığı aktarıldı. 35 yaşındaki oyuncunun bu süreçte takımla antrenman yapmayacağı, haftalık maaşını alamayacağı ve maçlara da giremeyeceği ifade edildi. Ceza doğrultusunda Messi, Troyes ve Ajaccio mücadelelerini kaçıracak.

ADI BİRÇOK DEVLE ANILIYOR
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı başta eski takımı İspanyol devi Barcelona olmak üzere birçok takımla anılan Messi'nin, yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu. Paris Saint- Germain forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan tecrübeli hücum oyuncusu, 20 gol atıp, 19 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!
CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve PKK'nın isteğine açık onay! CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları
HDP’li Hasan Cemal’in Kılıçdaroğlu’na destek nedeni: Erdoğan sırtını Batı’ya yüzünü İslam'a döndü!
Antalya'da coşkulu kalabalık: Başkan Erdoğan: Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek
Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES açıldı: 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Messi kadro dışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA