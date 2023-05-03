Messi kadro dışı

LIONEL Messi'nin, kulübü Paris-Saint Germain'den izin almadan futbol elçisi olduğu Suudi Arabistan'a gitmesi başına büyük iş açtı. RMC Sport'un haberine göre; kulüp yönetiminin,35 yaşındaki oyuncunun bu süreçte takımlaifade edildi. Ceza doğrultusunda Messi, Troyes ve Ajaccio mücadelelerini kaçıracak.PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı başta eski takımı İspanyol devi Barcelona olmak üzere birçok takımla anılan Messi'nin, yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.