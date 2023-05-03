Messi kadro dışı

LIONEL Messi'nin, kulübü Paris-Saint Germain'den izin almadan futbol elçisi olduğu Suudi Arabistan'a gitmesi başına büyük iş açtı. RMC Sport'un haberine göre; kulüp yönetiminin, Arjantinli yıldızınbu ziyaretten dolayı rahatsızlık duyduğuve yıldız futbolcuyu 2 hafta kadrodışı bıraktığı aktarıldı. 35 yaşındaki oyuncunun bu süreçte takımla antrenmanyapmayacağı, haftalık maaşını alamayacağıve maçlara da giremeyeceği ifade edildi. Ceza doğrultusunda Messi, Troyes ve Ajaccio mücadelelerini kaçıracak.
ADI BİRÇOK DEVLE ANILIYOR
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı başta eski takımı İspanyol devi Barcelona olmak üzere birçok takımla anılan Messi'nin, yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu. Paris Saint-Germain forması altında bu sezon37 maçta sahaya çıkan tecrübeli hücumoyuncusu, 20 gol atıp, 19 asist yaptı.