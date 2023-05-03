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Giriş Tarihi: 3.5.2023 14:52

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan olay yaratan karar! Ali Koç mahkemeye veriliyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan olay yaratan karar! Ali Koç mahkemeye veriliyor...

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u mahkemeye veriyor. Ali Koç’un Divan Kurulu’ndaki açıklamaları sonrası harekete geçen Galatasaray, konuyu hukuki boyuta taşıyacak.

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u mahkemeye veriyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, son Divan Kurulu'nda sarı-kırmızılılar hakkında ağır iddialarda bulunan Koç'un sözleriyle ilgili hukuki çalışma başlatıldı.

Koç'un, Galatasaray Kulübü ve Erden Timur sözleri nedeniyle mahkemeye verileceği belirtildi.

NE DEMİŞTİ?

İşte Ali Koç'un Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda Galatasaray ile ilgili açıklaması:

"Malum kulübün başkanına sesleniyorum; Biz randevu alıp gittik. Siz ise randevu almadan, eski bürokrat olan köstebeğinizle beraber gitmişsiniz oraya. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum ancak biz gittik diye oraya gittiyseniz yazık size.

Erden Timur hakkında dosya hazırlattığım iddiası... Ben bunu ciddiye almadım ancak Fatih Altaylı'nın sert bir yazı yazdığını görünce Metin Öztürk'ü arayıp 'Siz böyle dediniz mi?' dedim. O da benim hatırladığım gibi söyledi. Daha sonra Kulüpler Birliği toplantısında bana 'Oturup konuşsanıza' dedi. Ben televiyzona davet ediyorum gelmiyorlar. Bu kişi hakkında bizi bir sürü bilgi geliyor. Tutulmayan sözler, zamanında teslim edilmeye mülklerle ilgili. Biz buna mı dönelim? Ben ne dosya hazırlayacağım.

"KÖTÜLÜKTE TAKDİRE ŞAYAN"

Galatasaray kötülük yapma kabiliyetlerinden dolayı takdire şayan bir camia. Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik! O zaman bilmiyorduk!

"HANGİ YAPIYI HATIRLATIYOR"

Bu tarif ettiğim şeyler hangi yapıyı, hangi örgütü hatırlatıyor size? Bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz faydalanırken biz mücadele ediyorduk."

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Son dakika haberleri: Galatasaray'dan olay yaratan karar! Ali Koç mahkemeye veriliyor...
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