Süper Lig değirmeni Keleş’i de öğüttü!

Süper Lig takımlarına, bu sezon da teknik direktör dayanmazken 32. hafta itibariyle10 gün içerisinde HangiKredi Ümraniyespor'a, Alanyaspor da'a 'güle güle' derken son olarak'e veda etti. Kasımpaşa ve Ankaragücü 3'er kez buna en fazla başvuran takımlar olarak kayıtlara geçti. Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK, Alanyaspor, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Giresunspor da 1'er kez teknik heyette kan değişimini tercih etti.Süper Lig'de hocasıyla yollarını ayırmayan 8 takımkaldı.