Süper Lig değirmeni Keleş’i de öğüttü!

Süper Lig takımlarına, bu sezon da teknik direktör dayanmazken 32. hafta itibariyle 11 kulüp, toplamda16 çalıştırıcıyla yollarınıayırdı. 10 gün içerisinde HangiKredi Ümraniyespor Recep Uçar'a, Alanyaspor da Ersun Yanal'a 'güle güle' derken son olarak Giresunspor sezon başındanbu yana takımın başındaolan Hakan Keleş'e veda etti. Kasımpaşa ve Ankaragücü 3'er kez buna en fazla başvuran takımlar olarak kayıtlara geçti. Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK, Alanyaspor, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Giresunspor da 1'er kez teknik heyette kan değişimini tercih etti.
İŞTE DEĞİŞMEYEN 8 EKİP
Süper Lig'de hocasıyla yollarını ayırmayan 8 takım (G.Saray, F.Bahçe, Adana Demir,Başakşehir, Karagümrük,Kayserispor, Antalyaspor veSivasspor) kaldı.