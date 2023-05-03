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Giriş Tarihi: 3.5.2023

Süper Lig değirmeni Keleş’i de öğüttü!

UĞUR ÇEM
Süper Lig değirmeni Keleş’i de öğüttü!

Alanyaspor’un Ersun Yanal, Ümraniyespor’un da Recep Uçar’a vedasından sonra Giresunspor da Hakan Keleş ile yollarını ayırarak modaya uydu

Süper Lig takımlarına, bu sezon da teknik direktör dayanmazken 32. hafta itibariyle 11 kulüp, toplamda 16 çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. 10 gün içerisinde HangiKredi Ümraniyespor Recep Uçar'a, Alanyaspor da Ersun Yanal'a 'güle güle' derken son olarak Giresunspor sezon başından bu yana takımın başında olan Hakan Keleş'e veda etti. Kasımpaşa ve Ankaragücü 3'er kez buna en fazla başvuran takımlar olarak kayıtlara geçti. Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK, Alanyaspor, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Giresunspor da 1'er kez teknik heyette kan değişimini tercih etti.

İŞTE DEĞİŞMEYEN 8 EKİP
Süper Lig'de hocasıyla yollarını ayırmayan 8 takım (G.Saray, F.Bahçe, Adana Demir, Başakşehir, Karagümrük, Kayserispor, Antalyaspor ve Sivasspor) kaldı.

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Süper Lig değirmeni Keleş’i de öğüttü!
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