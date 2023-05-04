Avai’de Alex de Souza’nın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın teknik direktörlük kariyeri hayal kırıklığıyla başladı. Brezilya Serie B (2. Lig) takımı Avai, Alex ile yollarını ayırdı. Avai'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Alex de Souza'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği bildirildi.

Açıklamada Alex'in yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Cavalcanti'nin de kulüpten ayrıldığı belirtilirken, "Profesyonellere teşekkür eder, yeni mücadelelerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

18 MAÇTA 9 YENİLGİ ALDI

1 Ocak 2023'te Avai'nin başına geçen Brezilyalı teknik adam, 18 resmi maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi aldı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, 4 haftası geride kalan Brezilya Serie B'ye ise 3 mağlubiyet, 1 galibiyetle başlamıştı. Alex'in çalıştırdığı Avai son olarak dün kendi sahasında Vila Nova'ya 3-0 yenildi.