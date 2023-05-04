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Giriş Tarihi: 4.5.2023 14:33

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisini belirledi!

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Gedson Fernandes ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kartal, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in bonservis bedelini belirledi. Gelen transfer tekliflerini ise değerlendirecek.

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla tekrardan Avrupa ekiplerinin dikkatlerini üstüne çeken Gedson Fernandes için Siyah-Beyazlılar bonservis bedeli belirledi. Kartal, yıldız oyuncu için yüksek bonservis beklemeye başladı. Detaylar...

CEYHUN KAZANCI, 20 MİLYON DÜŞÜK DEDİ
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Portekizli oyuncu için istenilen bonservis bedeli hakkında yorumlarda bulundu. Kazancı, "Gedson Fernandes'e resmi teklif yok. 20 milyon Euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica'da. O nedenle 20, 25 milyon Euro altı bizim için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

GEDSON'UN BONSERVİSİ BELİRLEDİ
Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş Gedson Fernandes'in bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi. Siyah-Beyazlılar, Portekizli orta saha oyuncusunun satışındaki %50 payı da göz önüne aldığı kaydedildi.

BONSERVİS PAYI BENFİCA'DA
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Beşiktaş'a bonservisi ile transfer olan Gedson Fernandes için Siyah-Beyazlılar, 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kartal'ın anlaşmasına göre Gedson Fernandes'in sonraki satış payının %50 payı Benfica'da maddesi yer alıyor. (Fanatik)

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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisini belirledi!
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