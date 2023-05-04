Beşiktaş, Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi!

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla tekrardan Avrupa ekiplerinin dikkatlerini üstüne çeken Gedson Fernandes için Siyah-Beyazlılar bonservis bedeli belirledi. Kartal, yıldız oyuncu için yüksek bonservis beklemeye başladı. Detaylar...

CEYHUN KAZANCI, 20 MİLYON DÜŞÜK DEDİ

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Portekizli oyuncu için istenilen bonservis bedeli hakkında yorumlarda bulundu. Kazancı, "Gedson Fernandes'e resmi teklif yok. 20 milyon Euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica'da. O nedenle 20, 25 milyon Euro altı bizim için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

GEDSON'UN BONSERVİSİ BELİRLEDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş Gedson Fernandes'in bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi. Siyah-Beyazlılar, Portekizli orta saha oyuncusunun satışındaki %50 payı da göz önüne aldığı kaydedildi.

BONSERVİS PAYI BENFİCA'DA

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Beşiktaş'a bonservisi ile transfer olan Gedson Fernandes için Siyah-Beyazlılar, 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kartal'ın anlaşmasına göre Gedson Fernandes'in sonraki satış payının %50 payı Benfica'da maddesi yer alıyor. (Fanatik)