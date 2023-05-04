Beşiktaş, İstanbulspor’un Vodafone Park talebini reddetti

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasını talep etti. Ancak bu statta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması adına söz konusu karşılaşmanın buraya alınmasına izin verilmedi.