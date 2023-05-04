Beşiktaş, İstanbulspor’un Vodafone Park talebini reddetti

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasını talep etti. Ancak bu statta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması adına söz konusu karşılaşmanın buraya alınmasına izin verilmedi.
BEŞİKTAŞ REDDETTİ
İstanbulspor bu gelişme üzerine Galatasaray müsabakasını Vodafone Park'ta oynama talebini Beşiktaş'a iletti. Siyah beyazlılar, İstanbulspor'un Vodafone Park'ta Galatasaray maçını oynama talebini kabul etmedi. Böylelikle stadyumun değişmemesinden dolayı İstanbulspor - Galatasaray maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. (Hürriyet)