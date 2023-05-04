Enner Valencia’dan o teklife sürpriz yanıt!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden ve her iki kupaya da talip olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte birçok isimle de yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıklayan Valencia'nın adı sık sık Internacional ile anılıyor. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin son yılında olan Ekvadorlu forvetin Brezilya ekibiyle ön sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

Valencia'nın Internacional'e transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Valencia, Internacional ile ön anlaşma imzaladı.

GÖRÜŞMEYİ REDDETMELERİNİN SEBEBİ...

Portal Do Colorado'da yer alan haberde, Internacional'li yöneticilerin, Valencia'nın Türkiye'deki durumunun bozmamak için görüşme yapıldığını reddettikleri duyuruldu. Enner Valencia'nın da transferin şimdiden açıklanması önerisini reddettiği belirtildi. (fotoMaç)