Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enner Valencia'dan o teklife sürpriz yanıt!
Giriş Tarihi: 4.5.2023 15:10

Enner Valencia'dan o teklife sürpriz yanıt!

Enner Valencia’dan o teklife sürpriz yanıt!

Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerin durumu da yakından takip ediliyor. Miha Zajc ve Enner Valencia'nın talipleri her geçen gün artarken Ekvadorlu golcünün o teklife sürpriz bir yanıt verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden ve her iki kupaya da talip olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte birçok isimle de yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıklayan Valencia'nın adı sık sık Internacional ile anılıyor. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin son yılında olan Ekvadorlu forvetin Brezilya ekibiyle ön sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

Valencia'nın Internacional'e transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Valencia, Internacional ile ön anlaşma imzaladı.

GÖRÜŞMEYİ REDDETMELERİNİN SEBEBİ...
Portal Do Colorado'da yer alan haberde, Internacional'li yöneticilerin, Valencia'nın Türkiye'deki durumunun bozmamak için görüşme yapıldığını reddettikleri duyuruldu. Enner Valencia'nın da transferin şimdiden açıklanması önerisini reddettiği belirtildi. (fotoMaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'den Bay Bay Kemal'e selam geliyor...
Şehit öğretmen Aybüke’nin babası, SABAH’a konuştu: Gurur duyduk
Avrupa’nın 2010 darbesi ve bugün
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Bayraktar'a verilen bir kuruş yoktur
Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDP'li Azad Barış'tan skandal sözler: Afrin'i geri alacağız, özerkliği kuracağız
İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'a soğuk duş: Kendi seçim bölgesinde vatandaşlardan tepki
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları atan 2 kişi gözaltında
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meydanların dili ve seçimin kaderi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Enner Valencia'dan o teklife sürpriz yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA