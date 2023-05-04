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Giriş Tarihi: 4.5.2023 19:39

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la sözleşme uzattı

AA
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’la sözleşme uzattı

Galatasaray Kulübü, 22 yaşındaki futbolcu Barış Alper Yılmaz'la sözleşme uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." denildi.

Sözleşme uzatmasının ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı oyuncu, "Çok mutluyum. 1 yıl daha uzatmış bulunmaktayım. 2 sene önce geldim, 2 senedir Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum. Bundan sonra da uzun yıllar Galatasaray formasını taşımak istiyorum. Bana güvenen başta başkanım, yönetimimiz ve teknik heyetimize teşekkür ederim. Bu sene şampiyon olup önümüzdeki sezon Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyoruz." diye konuştu.

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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la sözleşme uzattı
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