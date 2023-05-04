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Giriş Tarihi: 4.5.2023 08:50

Galatasaray'dan maç havasında antrenman! Aslan'dan gövde gösterisi...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’dan maç havasında antrenman! Aslan’dan gövde gösterisi...

Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan ve şampiyoonluğun eb büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray, Beşiktaş maçı sonrası Florya'da antrenamanı taraftar eşliğinde yaptı. Şampiyonluğa kilitlenen G.Saray’da Florya’ya akın eden taraftarlar dünkü idmanda futbolculara tam destek verdi.

Galatasaray'da yönetim, futbolcu ve taraftarlar dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gövde gösterisinde bulundu. Bin kapasiteli tribüne 3 bine yakın taraftar akın ederken, 11 yıl sonra kapılarını açan Florya, tarihi günlerinden birini yaşadı. Tesis çevresinde de büyük izdiham oluştu. Tribünler yumruk şova ilk olarak Beşiktaş derbisinde hataları gollere sebebiyet veren kaptan Muslera ve Oliveira'yı çağırıp moral verdi. Taraftarlar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a büyük ilgi gösterdi. Özbek, tüm oyuncularla tek tek selamlaştı ve kısa süre sohbetler etti. Teknik direktör Okan Buruk'a da yoğun destek verildi.

SOL BEKTE YARIŞ VAR!
Amcasını kaybeden Adekugbe'ye izin verilirken, Başakşehir maçında sol bekte değişiklik olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dubois'in hem sağ ayaklı olması hem de yabancı kontenjanından sayılması teknik heyeti düşündürüyor. Yerliler Kazımcan ve Emre Taşdemir sol bekte Buruk'un gözüne girmeye çalışıyor

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Galatasaray'dan maç havasında antrenman! Aslan'dan gövde gösterisi...
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