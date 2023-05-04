İngiltere’nin efendisi Haaland

Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, Premier Lig'de ilk sezonunda kırılmadık rekor bırakmadı. 22 yaşındaki santrfor, son olarak yıldız futbolcuları da tarihe gömüp İngiltere'nin en iyisi oldu. Dün gece Manchester City, West Ham United'ı 3-0 mağlup ederken gollergeldi. Norveçli forvet, 35. golünü atarak, sezonun bitimine daha 5 maç kalmasına rağmen Premier Lig'de bir sezonda en çok ağları sarsan futbolcu oldu. Ayrıca Pep Guardiola'nın ekibi, 1 karşılaşması eksik olsa da