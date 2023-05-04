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Giriş Tarihi: 4.5.2023

İngiltere’nin efendisi Haaland

İngiltere’nin efendisi Haaland

Manchester City’nin Norveçli santrforu, Premier Lig’de bir sezonda en çok gol (35) atan futbolcu oldu

Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, Premier Lig'de ilk sezonunda kırılmadık rekor bırakmadı. 22 yaşındaki santrfor, son olarak yıldız futbolcuları da tarihe gömüp İngiltere'nin en iyisi oldu. Dün gece Manchester City, West Ham United'ı 3-0 mağlup ederken goller Haaland, Ake ve Foden'dan geldi. Norveçli forvet, 35. golünü atarak, sezonun bitimine daha 5 maç kalmasına rağmen Premier Lig'de bir sezonda en çok ağları sarsan futbolcu oldu. Ayrıca Pep Guardiola'nın ekibi, 1 karşılaşması eksik olsa da Arsenal'in 1 puan önünde yer alıp liderlik koltuğuna oturdu.

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İngiltere’nin efendisi Haaland
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