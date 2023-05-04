İtalya’da 33 yıllık hasret sona erdi! Napoli, bitime 5 hafta kala Serie A’da şampiyon oldu...

Napoli'nin sezon başında Dinamo Batumi'den 11.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Khvicha Kvarataskhelia ise ligde çıktığı 29 maçta, 12 gol ve 12 asist yaptı.

22 yaşındaki Gürcü oyuncu bu performansıyla şampiyonluk yolunda Napoli'nin en önemli oyuncularından biri oldu.

TARAFTARLAR MAÇI STADYUMDA KURULAN DEV EKRANDAN TAKİP ETTİ

Napoli taraftarları deplasmanda Udinese ile oynadıkları maçı Diego Armando Maradona Stadyumu'nda kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlediler. Taraftarların birlikte izlediği karşılaşmada, 5 Euro olarak belirlenen biletler çıktığı gibi tükendi. Deplasmanda oynanan maçı Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki dev ekranlardan izleyen Napoli taraftarları, 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.