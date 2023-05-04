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Giriş Tarihi: 4.5.2023 23:42 Son Güncelleme: 4.5.2023 23:55

İtalya'da 33 yıllık hasret sona erdi! Napoli, bitime 5 hafta kala Serie A'da şampiyon oldu...

İtalya’da 33 yıllık hasret sona erdi! Napoli, bitime 5 hafta kala Serie A’da şampiyon oldu...

Bu yıl tarihi bir sezona imza atan Napoli, Serie A'da 33 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. 33. hafta maçında Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, bitime 5 hafta kala zaferini ilan etti ve 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

İtalya Serie A'nın 33'üncü haftasında Napoli, deplasmanda Udinese'ye konuk oldu. Dacia Arena'da oynanan karşılaşmayı Rosario Abisso yönetti. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Ev sahibi ekip Udinese'nin golünü 13'üncü dakikada Lovric kaydederken, Napoli'nin golünü 52'nci dakikada Osimhen attı.

Bu sonucun ardından Napoli, en yakın rakibi Lazio ile puan farkını 16'ya yükseltti ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı.

TARİHİNDEKİ 3. LİG ŞAMPİYONLUĞU

Napoli, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce mavi-beyazlı ekip, 1986-87 ve 1988-89 yıllarında üst üste iki şampiyonluk elde etti. Öte yandan bu şampiyonluk tecrübeli teknik direktör Spaletti'nin de ilk İtalya Ligi şampiyonluğu oldu.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARI

33 yıl sonra gelen İtalya Ligi şampiyonluğunda şüphesiz ki Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile Gürcü oyuncu Khvicha Kvarataskhelia'nın payı çok büyük. Osimhen, sezonun geride kalan kısmında 27 lig maçına çıktı.

24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 22 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Çok formda bir sezon geçiren Osimhen, şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri oldu.

Napoli'nin sezon başında Dinamo Batumi'den 11.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Khvicha Kvarataskhelia ise ligde çıktığı 29 maçta, 12 gol ve 12 asist yaptı.

22 yaşındaki Gürcü oyuncu bu performansıyla şampiyonluk yolunda Napoli'nin en önemli oyuncularından biri oldu.

TARAFTARLAR MAÇI STADYUMDA KURULAN DEV EKRANDAN TAKİP ETTİ

Napoli taraftarları deplasmanda Udinese ile oynadıkları maçı Diego Armando Maradona Stadyumu'nda kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlediler. Taraftarların birlikte izlediği karşılaşmada, 5 Euro olarak belirlenen biletler çıktığı gibi tükendi. Deplasmanda oynanan maçı Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki dev ekranlardan izleyen Napoli taraftarları, 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.

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