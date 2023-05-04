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Giriş Tarihi: 4.5.2023

İzmir’den yayılan spor şöleni var

İzmir’den yayılan spor şöleni var
İZMİR 1'inci Bölge Milletvekili Adayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı' kapsamında kulüp temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, "İzmir'den Türkiye'ye yayılan bir spor şöleni var. 81 ilimizde Türk sporunun amatör spor kulüplerimizle birlikte yeni başlangıcını yapıyoruz. 2002'de İzmir'de 89 olan spor ve gençlik tesisi sayısını 217'ye çıkardık. Yaklaşık 1 milyar TL'den fazla yatırım yaptık. 7-24 açık olacak tesisler, güzel İzmir'e hayırlı olsun. Yurt ve yatak kapasitesini 3 kat artırarak 30 bin seviyesine ulaştırdık. Biz gençlerimiz için hizmet üretiriz. Çocuklarımızın heyecanı her şeye değer" ifadelerini kullandı.

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İzmir’den yayılan spor şöleni var
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