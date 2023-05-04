İzmir’den yayılan spor şöleni var

İZMİR 1'inci Bölge Milletvekili Adayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı' kapsamında kulüp temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, "İzmir'den Türkiye'ye yayılan bir spor şöleni var. 81 ilimizde Türk sporunun amatör spor kulüplerimizle birlikte yeni başlangıcını yapıyoruz.Yurt ve yatak kapasitesini 3 kat artırarak 30 bin seviyesine ulaştırdık. Biz gençlerimiz için hizmet üretiriz. Çocuklarımızın heyecanı her şeye değer" ifadelerini kullandı.