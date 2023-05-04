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Giriş Tarihi: 4.5.2023 15:31

Jose Mourinho'dan Monza maçında olay hareket! Hakemin sesini kaydetti...

Jose Mourinho’dan Monza maçında olay hareket! Hakemin sesini kaydetti...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Monza maçı sonrasında kendini güvene almak için hakemlerin sesini kaydettiğini açıkladı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, yine gündeme gelmeye başladı. Tecrübeli teknik adam Monza maçından sonra ses kayıt cihazı çıkartarak hakemlerin sesini kaydettiğini açıkladı. Ayrıca milli oyuncumuz Zeki Çelik, karşılaşmanın son dakikalarında ise kırmızı kart gördü. Detaylar...

MOURİNHO, HAKEMİN SESİNİ KAYDETTİ
Jose Mourinho, geçmişte sorunlar yaşadığı İtalyan Hakem Daniele Chiffi yönettiğü Monza maçında ilginç önlem aldı. Portekizli teknik adam, mücadelenin ardından basın toplantısında cebinden ses kayıt cihazını çıkardı ve soyunma odasından çıktıktan sonra maçın sonuna kadar her şeyi kaydettiğini açıkladı.

''KENDİMİ KORUMAK ZORUNDAYIM''
Mourinho, basın toplantısında ses kayıt cihazı hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, ''Ben aptal değilim, maça mikrofonla gittim ve soyunma odasından çıktığım andan döndüğüm ana kadar her şeyi kaydettim. Kendimi korumak zorundaydım." dedi.

MOURİNHO'YA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İtalya Futbol Federasyonu, Federal Savcılık tarafından Jose Mourinho'nun maçın hakemi Daniele Chiffi'ye yönelik sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İddialara göre Mourinho'nun Inter ile oynanacak olan maçta yedek kulübesinde yer alacağı beklenmeye başlandı.

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Jose Mourinho'dan Monza maçında olay hareket! Hakemin sesini kaydetti...
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