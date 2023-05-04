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Giriş Tarihi: 4.5.2023 16:47

Kim Min Jae için çılgın teklif! Fenerbahçe satıştan pay alacak mı?

Kim Min Jae için çılgın teklif! Fenerbahçe satıştan pay alacak mı?

Kim Min-Jae kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda Napoli’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Güney Koreli stoperin yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Peki Fenerbahçe’nin Kim Min-Jae’nin sonraki satışından payı var mı?

Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası serbest kalma bedeliyle Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, başarı basamaklarını hızla çıkmaya devam ediyor. Kim Min-Jae'nin sezon sonunda Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, oyuncunun yeni adresinin İngiltere olacağı öne sürülüyor.

KIM MIN-JAE İÇİN FAVORİ MANCHESTER UNITED
Teamtalk'un haberine göre Kim Min-Jae 2023-24 sezonunda İngiltere Premier Lig'de top koşturacak. Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Tottenham'ın peşinde olduğu Güney Koreli stoper için bir adım önde olan kulübün Kırmızı Şeytanlar olduğu belirtildi.

TEMMUZ AYININ ORTASINA KADAR 48 MİLYON EURO
Temmuz ayının ilk 15 gününde 48 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Kim Min-Jae'nin söz konusu tarih aralığında transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN SONRAKİ SATIŞTAN PAYI VAR MI?
Kim Min-Jae ile ilgili çıkan transfer dedikodularının ardından Fenerbahçelilerin gözü de bu haberlere çevrildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı stoperin sonraki satışından pay olup olmadığını merak ediyor ancak Fenerbahçe Kulübü, Kim Min-Jae'nin transferi için KAP'a yaptığı bildirimde bu konuya dair bir bilgi geçmedi. Dolayısıyla Kanaryanın Güney Koreli savunmacının sonraki satıştan payı bulunmuyor.

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Kim Min Jae için çılgın teklif! Fenerbahçe satıştan pay alacak mı?
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